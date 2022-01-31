'Мы все мертвы': что нужно знать о новом корейском сериале-рекордсмене Netflix, который обошел 'Игру в кальмара' и 'Зов ада'

Новый сериал-триллер о зомби под названием "Мы все мертвы" за сутки возглавил мировой рейтинг Netflix и обошел по просмотрам "Игру в кальмара" и "Зов ада", которые раньше били все рекорды стриминговой платформы. Это уже третья корейская кинокартина, занимающая первую строчку в топе неанглоязычных сериалов.

Первые 10 позиций в перечне самых популярных киноработ опубликовали на ресурсе Flixpatrol. OBOZREVATEL решил рассказать самое главное о новом корейском феномене, который оценили зрители во всем мире (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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"Мы все мертвы" – зомби-хоррор с напряженным сюжетом, который сам Netflix относит в раздел "сериалы для подростков".

Сюжет рассказывает о группе детей, застрявших в кампусе школы-интерната из-за смертельного вируса. Болезнь начала распространяться в стенах учебного заведения после укуса подопытной крысы.

Перед школьниками стоит задача – избежать заражения неизвестной инфекцией, которая превращает их сверстников в живых мертвецов. "Мы все мертвы" поднимает вопросы интересов и проблем, с которыми сталкиваются подростки — от влюбленности до буллинга.

Главные роли сыграли: 18-летняя Пак Чи-Ху, известная ролью в фильме "Дом Колибри", Чо И-Хен из кинокартины "Плейлист для больницы", Юн Чхан-Эн, Ли Ю-Ми – звезда "Игры в кальмара" и другие корейские актеры. В первом сезоне показали 12 эпизодов. Каждый из них длится около 50 минут.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, другой корейский сериал "Зов ада" подвинул в рейтинге "Игру в кальмара" и завоевал первенство среди сериалов Netflix до выхода "Мы все мертвы". В основе сюжета лежит недалекое будущее, где люди начинают получать странные сообщения с датой и временем их смерти.