Мошенница, которая врала онкобольным фанатам: на Netflix вышел сериал 'Яблочный уксус' об одной из самых скандальных блогеров в истории

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил минисериал "Яблочный уксус". Интересной особенностью ленты является то, что он основан на реальных событиях и раскрывает историю самой скандальной интернет-знаменитости Белль Гибсон, которая наживалась на онкобольных фанатах.

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Как сообщает Metro, главные роли в проекте сыграли Кейтлин Девер, Алисия Дебнам-Кейри и Айша Ди. Отмечается, что сценаристка шестисерийной картины Саманта Штраус создала запутанный сюжет, чтобы лучше передать "прыжки" блоггера-мошенницы между выдумкой и действительностью.

Интересно, что вместо привычного дисклеймера: "Основано на реальных событиях", в начале каждого эпизода ленты появляется надпись: "Это правдивая история, основанная на лжи", а далее: "Следующее вдохновлено реальной историей. Конкретные персонажи и события придуманы".

"Яблочный уксус" рассказывает историю двух девушек, пропагандировавших "натуральную терапию" для лечения онкологических заболеваний. Сначала перед зрителями появляется журналистка Мила Блейк, которой в 22 года диагностировали саркому (злокачественную опухоль соединительной ткани), поэтому она решила начать вести собственный блог, рассказывая о болезни. Однако в соцсетях девушка пропагандировала довольно странные "альтернативные" методы лечения, где вместо препаратов были: растительная диета, соки и натуральные добавки. Прототипом этой героини в реальной жизни была Джессика Айнскоу, что умерла от недуга в возрасте 30 лет.

По сюжету сериала Белль Гибсон становится одержимой Милой Блейк, поэтому сначала начинает следить за ее деятельностью в сети, а затем решает создать собственное дело. Она переняла у журналистки опыт борьбы с раком и манеру общения, после чего создала собственный сайт и стала "лучшей подругой" для подписчиков. Хотя героини и были главными конкурентками друг для друга, они пропагандировали одинаковую вещь – "альтернативную медицину".

Третьим важным персонажем, полностью вымышленным, стала Люси. Она отразила часть подписчиков Белль Гибсон, которые из-за нее отказались от привычных методов лечения рака и стали пользоваться альтернативной медициной. Кроме того, в сериале "Яблочный уксус" подробно показана работа журналистов Бо Донелли и Ника Тоскано, разоблачивших ложь блоггера.

История Белль Гибсон

В начале 2009 года австралийская девушка Белль Гибсон зарегистрировалась на одном из онлайн форумов, где долгое время создавала обычные посты о повседневной жизни подростков. Однако однажды тематика ее личного блога кардинально изменилась. Гибсон заявила: ей неудачно сделали прививку, что повлекло за собой возникновение двух опухолей в ее мозге. Девушка писала, что ей всего 20 лет, а жить осталось не более четырех месяцев.

Впоследствии блоггер начала вести личную страницу в Instagram, где рассказывала, что борется с раком с помощью здорового питания. По ее словам, для того чтобы вылечиться от смертельного заболевания, стоит лишь отказаться от сахара и глютена. Блог австралийки начал привлекать внимание пользователей сети, и число ее подписчиков начало стремительно расти. Поэтому она решила запустить приложение о здоровом питании The Whole Pantry, которое в 2013 году возглавил австралийский топ App Store. Приложение скачали около 200 тысяч раз, а издательство Penguin даже выпустило ее книгу.

Летом 2014 года Бель Гибсон заявила, что у нее обнаружили опухоли в печени, селезенке и матке. Тогда она обещала, что передаст четверть доходов из продажи книг на благотворительность, а 300 тысяч долларов, которые заработала с помощью приложения, якобы уже направила на добрые дела. Она становилась все популярнее, однако эта "сказка" начала разрушаться в 2015 году.

Тогда издание Fairfax Media узнало, что деньги, которые Бель Гибсон якобы перевела на благотворительность, так никто и не получил. Медиа The Australian заявило, что она лгала и о своем возрасте, ведь на момент основания блога ей было всего 17. Журналисты начали проверять информацию о девушке и оказалось, что нельзя найти точной информации о том, где она проходила обследование и кто диагностировал ей рак. Сначала Гибсон никак не комментировала эти расследования, однако со временем заявила: "Все это полная ложь. Я все еще прыгаю между тем, что я придумала и реальностью".

Ее приложение было удалено из Apple, а книгу убрали с полок. В 2017 году ее обвинили в нарушении австралийского законодательства о защите прав потребителей. Блогера оштрафовали на 410 000 долларов, однако через два года она снова оказалась в суде, ведь она не заплатила ни копейки. Последний раз Гибсон видели на публике в 2020 году.

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