Должна была играть любовницу и набрала 9 кг: звезда 'Памфира' рассказала интересные факты о фильме, которому в Каннах аплодировали стоя

Украинская актриса театра и кино Соломия Кирилова для съемок в фильме "Памфир", которому на Каннском фестивале аплодировали стоя рекордные шесть минут, была вынуждена набрать лишний вес, чтобы смотреться на экранах естественно. Звезде такая трансформация пришлась тяжело.

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Она призналась, что режиссер фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук прописал такое требование в контракте. Интересными фактами о съемках актриса поделилась в интервью OBOZ.UA.

По словам Кириловой, изначально ее собирались взять не на главную роль, а предлагали сыграть любовницу брата Памфира.

"Кастинг на фильм "Памфир" проходил три года, понятно, что они уже всю Украину пересмотрели и перекопали. Это как раз был карантин. Сначала мне прислали запрос на самопробы на роль Ангелины, любовницы брата Памфира. Опять же, это к шаблонным видениям. В такой привычной роли меня увидела кастинг-директор, и я подумала, что в принципе могу сыграть, – рассказала актриса. – Но я не чувствовала какого-то вызова для себя. Когда Дмитрий посмотрел мои пробы, то предложил мне роль Елены. Я очень благодарна ему, что увидел во мне главную героиню. Конечно, я почувствовала, какой объем работы ждет впереди и насколько надо будет трансформироваться мне, в первую очередь. Это было так необычно! Но именно в этом я почувствовала и рост, и вызов".

Кирилова призналась, что набор лишнего веса для роли ей дался очень тяжело. Актрисе пришлось полностью изменить свой режим питания.

"Для "Памфира" я набирала девять килограммов. Мне это очень трудно далось, но в контракте было четко прописано – вес должен быть больше на 5-10 кг. Говорят, что набрать легко. Возможно, когда сидишь на диване, ничего не делаешь, то так и есть, а когда много работаешь в горах, в экстремальных условиях, к тому же стресс... Каждое утро я становилась на весы с надеждой набрать хотя бы один килограмм, но никак не получалось, – призналась она. – Поэтому я просто пошла "во все тяжкие": заедала все белым хлебом и шлифовала сникерсами. Потом мне было очень тяжко. Все-таки поджелудочная или печень почувствовали это насилие".

По словам актрисы, есть люди, которых камера "стройнит", а кого-то она наоборот "полнит". И Кирилова относится к первой категории, поскольку у нее достаточно костлявая структура тела.

"Я себя худой никогда не считала, хотя очень часто на камере выгляжу так за счет строения даже своего лица - у меня скулы. Дмитрий объяснял, что я из тех актрис, которых камера стройнит, и именно поэтому он хотел, чтобы я набрала вес, чтобы не выглядела слишком заморенной, – пояснила она. – В моей первой сцене, где встреча Елены с Памфиром, в которой снимаюсь обнаженной, у меня был достаточно плоский живот. А режиссер хотел, чтобы это были складки, чтобы это была женщина, у которой нет времени заниматься бьюти-процедурами, чтобы она выглядела более естественно".

Это была далеко не единственная сложность во время съемок. Чтобы вжиться в роль Елены, актрисе пришлось поработать на фанерной фабрике в Красноильске Черновицкой области.

"Там меня познакомили с директором фанерного цеха, рассказали о каждой стадии производства и оставили на неделю. Я каждое утро ходила на работу, где в основном работают люди, которые вообще украинского языка не понимают, потому что это уже граница с Румынией, – добавила она. – Одна женщина говорила на очень ломаном русском, это был единственный человек, с которым у меня была коммуникация".

Более того, во время работы над диалектом она перестала созваниваться с родными, чтобы не переключаться на привычный язык. По словам Кириловой, этот опыт очень помог ей лучше понять характер главной героини.

Полное интервью читайте 4 февраля на сайте OBOZ.UA.

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