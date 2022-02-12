"Морская полиция. Черноморск": ТОП фактов об уникальном сериале на воде от ICTV

В этом году телеканал ICTV начинает весенний телевизионный сезон с теплой летней премьеры – "Морская полиция. Черноморск". OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о новом детективе.

1. В центре сюжета – приключения на работе и личная жизнь трех совершенно разных между собой полицейских морского патруля: совестливого, но конфликтного капитана Кепа, эрудированного добряка лейтенанта Егорки и сержанта Сереги – экспрессивного, веселого одессита.

2. Героев сыграют известные актеры Дмитрий Сова, Григорий Бакланов, звезда сериала "Поймать Кайдаша",и Юрий Дяк, известный зрителям ICTV ролью в приключенческом сериале "Казаки. Абсолютно лживая история".

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3. Снимать морскую комедию решили в приморском городе Украины – Черноморск Одесской области. "Нам нужна была небольшая метка, недалеко от мегаполиса, очень уютная, где все друг друга знают. Одесса для нас был очень большим городом. Черноморск – нетипичный курортный город, например, как Залив, где в несезонный период ничего не происходит. Здесь круглый год бурлит жизнь, и о ней мы и расскажем зрителю", – говорит режиссер Дмитрий Андриянов.

4. Снимали сериал почти 5 месяцев – с начала лета и до октября. Все это время актеры переехали жить к морю.

5. Во время съемок сразу три главных актера поженились. Первым о своей помолвке заявил Юрий Дяк. Через месяц, в конце августа, свадьбу сыграл Дмитрий Сова. 37-летний актер сыграл свадьбу с актрисой, звездой сериала "Кріпосна", Дашей Легедой. Впоследствии стало известно о женитьбе Григория Бакланова на актрисе Анастасии Цимбалару.

6. Большая часть съемок проходила в открытом море, в 3 километрах от берега. Для таких экспедиций готовили несколько катеров и получали специальные разрешения. "Черноморск – морские ворота страны, государственная граница, и выход в акваторию происходит строго под контролем. Поэтому съемки проходили в тесном взаимодействии с властями города Черноморска и пограничниками", – поделилась продюсер Надежда Шмелева.

7. Перед началом работы вся команда прошла инструктаж по технике безопасности. А из-за сложности съемок каждый день на площадке присутствовали спасатели.

8. Команда отважилась на сложные технологические съемки с трюками и погонями в открытом море. Для украинского сериального производства это новость.

9. В сериале звезда "Кайдашев" Григорий Бакланов снимался со своей супругой Анастасией Цимбалару. Интересно, что молодожены играли романтические отношения в кадре. "У меня самая лучшая любовная линия в этом сериале, потому что я играю со своей настоящей любимой. У нас будет очень страстная любовная линия!", - говорит Григорий.

10. Сериал стал первым украиноязычным сериалом, снимаемым в Черноморске. Хотя местные жители преимущественно разговаривают на русском, герои из сериала будут говорить живым украинским – кое-где с диалектами и суржиком. "Мы хотим показать город таким, каким бы мечтали его видеть на самом деле. Где все общаются на родном языке", – говорит актер Юрий Дяк.

Не пропустите премьеру 15 февраля в 21.30 на телеканале ICTV.