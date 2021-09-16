Моника Левински настояла на сцене со стрингами в сериале о ее романе с Биллом Клинтоном. Видео

Совсем недавно вышел третий сезон сериала "Американская история преступлений: Импичмент", второй эпизод которого взволновал сеть. Речь о том моменте, когда экранная Левински, которую сыграла Бини Фельдштейн, показала Биллу Клинтону (Клайв Оуэн) стринги.

Исполнительный продюсер сериала Сара Берджес изначально убрала эту сцену из сериала, чтобы "не травмировать Монику повторно". Однако сама Мионика решила, что эпизод со стрингами должен быть и люди увидятправду, пишет Insider.

Видео дня

"В конечном итоге я поняла две вещи: первая заключалась в том, что я не должна получать поблажки, потому что я продюсер; и вторая – что это было несправедливо по отношению к команде и проекту, потому что зрители могли их осудить за замалчивание фактов", – заявила Левински изданию The Hollywood Reporter.

Отметим, что сериал будет посвящен отношениям президента США Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински. Он основан на реальных событиях.

Напомним:

В 1998 году разразился громкий политический скандал, после того, как был обнародован факт сексуальных отношений между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Выпускница колледжа "Льюиса и Кларка" была нанята на работу в Белый дом в 1995 году. В тот время был первый президентский срок Клинтона.

Вскоре она стала сотрудницей Белого дома по вопросам законодательства. У Моники и Билла закрутился роман, о подробностях которых она призналась своей подруге и сотруднице министерства обороны Линде Трипп. Как оказалась, она тайно записывала их телефонные разговоры и позже в суде их предоставила.

Вскоре расследование привело к попытке импичмента президента Клинтона – дача ложных показаний и препятствование правосудию. В отношении к нему вынесли решение о неуважении к суду. Ему пришлось заплатить штраф $90 000.

В результате Клинтон был оправдан по всем пунктам обвинения и остался в должности. Палата представителей Конгресса США пыталась вынести неодобрение президенту, но эти попытки не увенчались успехом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что второй сезон драматического сериала "Видеть" побил рекорд просмотров и стал самым популярным выбором зрителей на платформе Apple TV+.