Масяня заговорила по-украински: в сериале показали Россию будущего, где полная изоляция, распад и репарации

Российский мультипликатор-оппозиционер Олег Куваев представил 165-ю серию комедийного многосерийного мультфильма "Масяня", в которой пофантазировал над будущим России. Главные герои сериала – Масяня, Хрюндель и Лохматый – на этот раз оказались в 2050 году и выучили украинский язык.

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По сюжету к тому времени Украина давно выиграла войну, РФ распалась на части и окончательно стала изгнанником в мире. Масяня же с мужем остались жить в Ингренландии – стране в пределах Ленинградской области, отделившейся от России и вступившей в НАТО. Видео на YouTube за несколько дней просмотрели более 500 тысяч раз (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В новой серии фанатам "Масяни" показали жизнь главной героини в 2050 году. С первых минут эпизода понятно, что Масяня выучила украинский язык и свободно им общается с искусственным интеллектом Констанцией, созданной полностью украиноязычной.

Своего мужа Хрюнделя Масяня застала за сетевой игрой "Бахмут-3", где он на стороне ВСУ уничтожал оккупантов и восклицал "Слава Украине!" По словам главного героя, "за рашистов играют только индусы и китайцы".

По сюжету Масяня всю серию будет искать способ передать в "Московию" гуманитарную передачку, но столкнется с проблемами, ведь цивилизованные страны полностью отстранились от страны-террориста из-за агрессивной политики.

"Соседство с этой страной – наша беда. Хорошо Якутии. Нет границ с Московией – нет проблем", – резюмировал Хрюндель.

В 165-м эпизоде зрителям становится известно, что даже из Ингренландии жителей выпускают только в соседнюю Финляндию на перевоспитательные работы и в добровольные батальоны для восстановления Украины, а каждый житель бывшей РФ платит репарации.

На локациях новосозданной Ингренландии можно заметить интересные постеры. Например, "Мы – не Московия. Мы – мирная страна" и "Никогда снова" с зачеркнутым фашистским знаком "Z".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Куваев выпустил серию, где главные герои пытаются выгнать российских оккупантов с территории Украины. Для этого они использовали голограмму президента РФ Владимира Путина.

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