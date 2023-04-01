Лопес боится быть бедной, а Джоли – отвергнутой: странные комплексы самых востребованных актрис мира

Героинь нашей подборки считают самыми красивыми и успешными женщинами планеты. Они сводят с ума фанатов своей привлекательность, талантом, харизмой и сексуальностью. Их смело можно назвать королевами стиля. Но сами они вряд ли присвоили бы себе такие "заслуги". Причина в том, что эти актрисы имеют многочисленные комплексы и внутренние проблемы.

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OBOZREVATEL приоткроет завесу тайны и расскажет, чего боится Анджелина Джоли, Дженнифер Лопес, Брижит Бардо, Николь Кидман и Джулия Робертс. Вы вряд ли могли бы об этом догадываться (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Дженнифер Лопес – комплекс "бедной девочки"

Знаменитая актриса и певица родилась в бедной семье эмигрантов. Семья с трудом оплачивала жилье и не могла позволить своим наследникам того, что имели другие дети их возраста. Однажды Лопес вспомнила, как ей приходилось укрываться колючим одеялом, от которого болело все тело. Этот типаж звезда отыгрывает и во многих своих киноролях. Именно комплекс "бедной девочки" заставляет супругу Аффлека всегда сногсшибательно выглядеть и тщательно следить за своим внешним видом.

Анджелина Джоли – комплекс "недолюбленной дочери" и боязнь быть отвергнутой

Родители Анджелины Джоли развелись, когда ей было всего год. Пока отец строил карьеру, мама содержала семью и пыталась воспитать в девочке лучшие качества. Актриса росла бунтаркой и с раннего возраста ощущала дефицит мужской заботы и внимания. Несмотря на то, что позже она смогла выстроить профессиональные отношения с папой, известным режиссером Джоном Войтом, селебрити продолжила транслировать комплекс недолюбленной дочери. Молодая Джоли старалась выделяться из толпы, потому на ее теле есть большое количество татуировок. Знаменитость хотела любым способом заполучить внимание мужчин, начала злоупотреблять алкоголем и попробовала наркотики. Также Анджелина всю жизнь боялась отказов сильной половины человечества.

Николь Кидман – стеснительность

Австралийская актриса Николь Кидман в детстве была очень застенчивой, она заикалась и долго не могла избавиться от этой проблемы. Когда артистка была совсем юной, у ее мамы диагностировали рак груди. Девочке пришлось рано повзрослеть, начать работать и взять на себя ответственность за младших детей. Именно по этому звезда выросла стеснительной и совсем не разбалованной судьбой.

Джулия Робертс – боязнь абьюзивных отношений

Когда актрисе было всего 4 года ее мать Бетти Робертс развелась с отцом и начала отношения с театральным критиком Майклом Моутсом. Через год она вышла за него замуж. После того как в 1983 году брак распался, Бетти назвала это замужество большой ошибкой. Дело в том, что отчим применял физическое и психологическое насилие к детям. Сама Джулия никогда не упоминала об этом и даже разорвала отношения с братом, посчитав его признание перед общественностью – излишним откровением.

Брижит Бардо – непринятие внешности

Трудно поверить, но главный секс-символов 1950-1960-х годов, культовая французская актриса Бардо долгое время считала себя гадким утенком. Но именно необычные черты лица смогли привлечь внимание к девушке, ведь публика устала от шаблонной красоты. Артистка воспитывалась в строгой католической семье, ощущала сильное давление религии и родителей. Родственники вплоть до взрослого возраста контролировали каждый ее шаг, особенно степень откровенности киносцен, в которых она принимала участие. Потому Брижит была очень стеснительной и замкнутой. После того как карьера блондинки пошла вверх, она почувствовала эйфорию и перестала понимать, что хорошо, а что плохо. Девушка начала сниматься обнаженной, вести богемный образ жизни, заводить беспорядочные связи.

Недавно OBOZREVATEL писал, какие голливудские актеры имеют украинские корни. Часто, включая любимые киноленты, мы и не догадываемся, что восхищаемся талантом артистов, которые были рождены или имеют родственников из нашей страны. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

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