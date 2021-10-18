Легендарная "Семейка Адамс" возвращается на большие экраны: названа дата

Легендарная семейка Аддамс возвращается в продолжении драйвового анимационного приключения. На экранах украинских кинотеатров "Семейка Аддамс – 2" появится с 21 октября.

В новой части фильма ожидается еще больше интриг, чудачеств и шуток на любой вкус! В украинском дубляже свои голоса культовым героям вновь подарили любимые звезды – Людмила Барбир и Михаил Кукуюк. Официальный трейлер опцбликован на Youtube B&H Film Distribution Company (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

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Телеведущая "Завтрак с 1+1" Людмила Барбир уже второй раз примерила на себя образ экстравагантной Мортиши: "Несмотря на то, что Аддамсы – довольно эксцентричная и чудная семейка, для них их родные всегда на первом месте и мне невероятно импонируют их ценности. Не буду спойлерить, но вас ждет забавная и очень трогательная история, которая точно не оставит никого равнодушным".

Людмила с легкостью входит в образ, примеряет аксессуары, и вот – она уже часть культовой истории. Телезвезда убеждена, что анимация – это бесконечный мир фантазии, который позволяет донести важные истины и на мгновение снова почувствовать себя ребенком.

Эксцентричный Гомес, отец семейства Аддамс, заговорит голосом актера театра и кино Михаила Кукуюк: "Гомес – идеальный мужчина и настоящий семьянин: он безумно любит жену, заботится о детях и всегда готов встать на защиту своей семьи. Он эксцентричный, довольно неординарный, а еще неисправимый оптимист, ведь какие бы странности не происходили вокруг, он всегда улыбается даже в самые солнечные дни. Помню, как раньше смотрел черно-белые фильмы о "Семейке Аддамс", а теперь и сам стал частью анимации".