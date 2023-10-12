KOLA, Цыбульская и LAUD зажгли новые хиты в анимационном происшествии 'Тролли: Снова вместе'. Фото

Продолжение музыкального анимационного блокбастера скоро на больших экранах! Встретить любимых героев в новой яркой истории полон вызовов и приключений под названием "Тролли: Снова вместе" можно в кинотеатрах с 19 октября.

К любимым персонажам также присоединились и новые герои, среди них: Вива, Винилла и Флойд. Именно им свои голоса подарила фантастическая звездная команда!

Популярная украинская певица KOLA превратилась в безудержную и яркую Виниллу. Девушка с упоением поделилась эмоциями от дебюта.

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"Сбылась еще одна моя мечта – сдубливать анимацию, ведь я впервые стала актрисой дубляжа в анимационном приключении "Тролли: Снова вместе!", премьера которого состоится на мой день рождения 19 октября. Совпадение? Не думаю. Самая странная вещь – это когда убираются английские слова и остается только твой голос, которым звучит твоя героиня. Она у меня злюка, письменная, грубая, эгоистическая девушка, которая очень ленивая и считает что труд – это не для нее, она достигает успехов с помощью лжи! Короче – это противоположность меня и поэтому мне было очень интересно войти в это состояние и образ. Я очень благодарна студийной команде за приглашение, потому что я получила невероятные ощущения и незабываемый опыт, и, конечно, буду ждать всех на просмотре!", – отметила певица.

Харизматический LAUD дублировал участника популярного троллящего бойзбенда Флойда.

"Для меня это не первый опыт в дубляже, поскольку в детстве я неоднократно озвучивал разнообразные анимационные истории, в том числе имел опыт дублирования песен. Однако после того, как голос начал ломаться с детской карьерой, дублирование пришлось попрощаться. И вот впервые во взрослом возрасте меня снова пригласили сдубливать анимационного героя. С Флойдом мы очень похожи, он, как и я, спокоен, уравновешен и довольно сдержан, что очень соответствует моему вайбу. Так я был невероятно рад присоединиться к команде и превратиться в героя, который мне невероятно импонирует, а еще исполнить несколько крутых хитов. Так что обязательно идите в кино, чтобы насладиться яркой песенной атмосферой", – рассказал певец.

Талантливая певица Оля Цыбульская примерила образ зажигательной Вивы.

"Девочка Вива, которую я озвучивала в "Тролле: Опять вместе" для меня стала настоящим глотком свежего воздуха, воспоминанием из беззаботного детства. Это когда ты не соревнуешься с жизнью, а играешь в ней. И эта игра возвращает тебе радость, покой и тепло. Вива такая же темпераментная как я, безумно любящая драйв, приключения и быть рядом с теми, кого по настоящему любит", – рассказала Цыбульская.