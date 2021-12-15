Когда баскетбол перестал быть игрой для белых – на Obozrevatel TV покажут спортивную драму 'Путь к славе'

В среду, 15 декабря, на Obozrevatel TV покажут американский фильм "Путь к славе" (Glory Road) о тренере молодежной баскетбольной команды Техаса, Доне Хаскинсе, который первым отважился укомплектовать основной состав чернокожими спортсменами, что вызвало волну противоречивых суждений. Кинолента, снятая Джеймсом Гартнером, выйдет на Obozrevatel TV в 20:50.

От сотен спортивных драм эту ленту отличает немаловажная подробность: все это правда, все это действительно произошло в 1966 году, и эта баскетбольная команда впервые в истории американского спорта была полностью чернокожей.

Действия фильма разворачиваются в 1966 году, в те времена, когда баскетбол был элитной игрой не для всех. Вернее для всех, кроме черных. Общество не было таким толерантным к афроамериканцам, как сейчас. Расовая принадлежность учитывалась во всех областях жизни, и спорт – не исключение. Тогда тренеры не решались набирать в команды чернокожих спортсменов, хотя некоторые были перспективны и талантливы. Первопроходцем, бросившим вызов обществу, стал тренер Дон Хаскинс, известный в спортивном мире по прозвищу "Медведь". Именно он стал главным героем фильма.

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Хаскинсу руководство скромной в своих спортивных успехах студенческой команды по баскетболу Техас Эль-Пасо предложило возглавить ее. Тренеру дают немного денег и полную свободу действий. Но скоро оказывается, что в команде нет хороших игроков. Дон набирает в команду черных спортсменов, тех, кто прекрасно владел мячом, но был вынужден отсиживаться на скамейке запасных по одной простой причине: баскетбол считался игрой белых.

Вызов, брошенный обществу, не остался незамеченным в баскетбольном сообществе, негативно настроенном против цветных. Да, из-за скандалов и провокации, Хаскинс начинает свой непростой путь к победе.

Тренер не обращает внимания ни на что, кроме дисциплины и упорного тренировочного процесса. Усилия Дон Хаскинса не прошли зря. Команда игроков начала побеждать в соревнованиях и добилась выхода в финал.

Теперь он должен встретиться с очень сильной командой Альфреда Раппа-Кентаки. Тренер и команда спортсменов всем составом, включая и белых игроков, принимают важное решение – в финальной игре будут играть только афроамериканцы.

Команда Техаса боролась не только за золото. Она боролась за права афроамериканцев, и они добились своего.

Главную роль в фильме исполнил актер Джош Лукас. Для того, чтобы походить на Дона Хаскинса, Лукас набрал 20 килограммов веса. Но не только этот факт позволяет судить о его подходе к исполнению своей роли.

Лукас изобразил своего персонажа человеком, очень влюбленным в свое дело. Тренер к мозгу костей, борющийся за победный результат и не обращающий внимания ни на что, кроме игры и тренировок, он показал человека, для которого косые взгляды посторонних ничего не означают. При этом, его Дон Хаскинс – это человек, еще и горячо любящий свою семью, а его жена, которую сыграла Эмили Дешанель, видя как тяжело приходится мужу, отвечает ему взаимностью и поддерживает его везде и всюду.

В фильме в главных ролях также снимались: Дерек Люк, Остин Николс, Джон Уойт, Ивен Джонс, Сэм Джонс III, Дэмейн Рэдклифф.

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