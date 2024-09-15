Ко дню украинского кино режиссер Алан Бадоев получил почетное отличие от президента

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня украинского кино отметил режиссера и продюсера Алана Бадоева орденом "За заслуги" ІІІ степени.

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Об этом говорится в указе №629/2024 от 13 сентября "О награждении государственными наградами Украины".

Кроме Бадоева награды получили кинооператор Сергей Михальчук, оператор-постановщик Ярослав Пилунский, продюсер Святослав Ризоль, актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик.

Отметим, что документальный фильм Алана Бадоева "Долгая Сутки" за год с начала показов просмотрели более чем в 30 странах мира.

Фильм Алана Бадоева и "1+1 Украина" "Довгае сутки" — это документальная драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на их смартфоны по всей стране в начале российского полномасштабного вторжения. Это "капсула времени", свидетельствующая о преступлениях россии глазами украинцев, которые не должны забыть мир.