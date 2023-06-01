К годовщине трагедии рейса MH17: в украинский прокат выйдет лента 'Железные бабочки'

20 июля в украинских кинотеатрах выйдет документальная картина "Железные бабочки" об уничтожении российскими военными самолета малайзийских авиалиний в начале российско-украинской войны. Показы приурочены к девятой годовщине трагедии, которая отмечается несколькими днями ранее – 17 июля.

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Летом 2014 года российские военные в небе над украинским Донбассом сбили гражданский самолет рейса MH17 с 298 человек на борту. Российское правительство сразу начало отрицать свою причастность к трагедии, а пропаганда – работать на полную мощь, пытаясь скрыть подлинные обстоятельства преступления. Лента рассказывает об обстоятельствах военного преступления, расследование которого длилось 8 лет.

"Железные бабочки" – это новая работа документалиста Романа Любого, режиссера "Тетради войны", документального фильма, созданного из личных видеозаписей из телефонов и камер украинских защитников.

Впервые "Железные бабочки" увидели свет на "Санденсе" – одном из главных фестивалей независимого кино в США – в конкурсной секции World Cinema Documentary Competition. Европейская премьера состоялась на другом крупном фестивале класса "А" – Берлинском, в программе Panorama. Также фильм показывали в Гааге на фестивале Movies That Matter.

Критики восприняли картину положительно: журнал POV назвал ленту "выдающимся достижением", а издание Rogerebert.com – "искусством, которое бунтует против несправедливости".

Украинская премьера фильма пройдет 4 июня на фестивале Docudays UA (повторный показ пройдет 5 июня).

Картину создали кинообъединение "Вавилон'13" в копродукции с TRIMAFILM (Германия) и RBB/ARTE (Германия) при поддержке Украинского культурного фонда и Государственного агентства Украины по кино. Продюсеры: Андрей Котляр, Владимир Тихий, Давид Лехмер, Изабель Бертолон, Трини Гетце.