Историческая драма и постапокалиптический триллер: что посмотреть в кино в выходные. Трейлеры

Если вы любите ходить в кинотеатры и свое свободное время проводить за просмотром фильма – встречайте интересную подборку кинопремьера. В кино стартует и украинская кинолента режиссера Дениса Тарасова, которая достойная вашего внимания .

Видео дня

OBOZ.UA собрал топ новинок – от мультиков до хороров, поэтому список будет интересен как для взрослых, так и для детей. Фильмы только недавно появились на экранах, а уже получили множество положительных отзывов от зрителей.

"Улыбка 2"

Жуткий фильм режиссера Паркера Финна. Главная героиня Скай Райли – популярная и талантливая поп-дива. Перед очередным всемирным гастрольным туром на глазах девушки ее друг совершает самоубийство. После страшного события вокруг певицы происходят странные, непонятные вещи, пугающие ее. Девушку что-то преследует и она не знает, что делать дальше. Понемногу Скай сходит с ума и теряет контроль над собой. Поп-диве нужно что-то срочно придумать, чтобы остаться в живых. Главные актеры – Наоми Скотт, Кайл Галлнер и Лукас Гейдж.

"Земля после"

Режиссером приключенческого экшена является Фредрик Жорден. В начале фильма происходит страшная катастрофа – океан отступает и полностью оголяет сушу на тысячу километров. "Выжившие вынуждены бороться за свою жизнь против существ, когда-то населявших океанское дно. Однако, вскоре вода вернется и этот прилив станет последним в истории человечества.", – рассказывается в синопсисе. Главными актерами являются Эмили Декьен, Андреас Пичман и Арбен Байрактарай.

"Веном. Последний танец"

Третья часть фантастического экшена режиссера Келли Марсел. События фильма начинаются в баре в Мексике, где главные герои Эдди и Веном выпивают. Они рассуждают, что же им делать дальше, ведь за ними охотятся два мира. Мирное существование Венома и Эдди длится недолго. Создатель симбиотов, могучий и очень злой Налл, которого когда-то заточили в тюрьме, стремится выбраться и начинает охоту на героев. Главные актеры в киноленте – Том Харди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл и Рис Иванс.

"Дикий робот"

Трогательный мультик, который заставит плакать даже взрослых. Однажды космический корабль потерпел крушение где-то в лесу. Робот по имени Rozzum вынужден был остаться в дикой природе и приспособиться к суровым условиям. По сценарию металлическая машина случайно раздавила яйца уток, но одному все же удалось уцелеть. Робот почувствовал свою вину и ухаживал за яйцом до тех пор, пока не вылупился маленький утенок. Rozzum учил птицу охотиться, плавать, летать и они стали настоящими друзьями. Трогательный мультик никого не оставит безразличным.

"БожеВільні"

Историческая драма режиссера Дениса Тарасова. Кинолента основана на реальных историях пациентов психбольниц в СССР. Герои фильма борются с так называемой "карательной психиатрией". В учреждения насильно отправляли здоровых людей, которые были против тоталитарной системы. По сюжету молодого человека отправили в психбольницу из-за того, что он слушал западный рок. В то время иностранная музыка была запрещена властями СССР. Главный герой должен выбрать – покориться системе и вернуться домой или идти против власти, рискнув жизнью. Актеры – Константин Темляк, Ирма Витовская и Сергей Калантай.

Ранее OBOZ.UA собрал подборку интересных фильмов октября 2024 года, которые достойны вашего внимания.

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