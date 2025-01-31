'Игра в кальмара 3': Netflix официально назвал дату выхода последнего сезона. Фото

Стриминговый сервис Netflix официально назвал дату выхода третьего сезона культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Премьера состоится 27 июня 2025 года.

Видео дня

В Netflix подтвердили, что этот сезон будет последним. Никаких подробностей сервис пока что не раскрывает.

"Ничто не подготовит вас к финальному сезону "Игры в кальмара", – сказано в описании.

Также был представлен первый постер к третьему сезону. На нем показали игровую комнату, гроб для "выбывших" участников смертельной игры на выживание и работника, который тащит за ноги труп.

Примечательно, что официальную дату сливали случайно ранее, а теперь Netflix официально ее подтвердил. В комментариях фанаты сериала уже выразили восторг:

"Ура, ждем".

"Ого, так быстро".

"Хотя дату уже давно слили, но хорошо, что теперь это официально".

Напомним, что второй сезон "Игры в кальмара", состоящий из семи эпизодов, вышел на экраны 26 декабря 2024 года. Его финал оставил после себя много вопросов о том, что будет дальше. Дебютировал сиквел на первом месте в 93 странах мира. Примечательно, что в украинском Netflix сериал по-прежнему является самым популярным по просмотрам.

Второй сезон снимался параллельно с третьим. В нем показали историю главного героя Ги Хуна, который вернулся в игру, чтобы отомстить ее создателю и положить конец смертельным состязаниям за большие деньги, в которых участвуют бедняки на потеху богачей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Netflix опубликовал тизер третьего сезона "Игры в кальмара", анонсировав возвращение триллера на экраны. Видео было быстро удалено, однако поклонники успели заметить, что в финал покажут нового персонажа.

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