Главные кинопремьеры июля, которые стоит посмотреть. Трейлеры

Лето 2021 переполнено кинопремьерами, которые сделают теплые вечера незабываемыми. Украинцы уже могут при наличии защитной маски без ограничений посещать кинотеатры, которые были закрыты во время локдауна.

OBOZREVATEL собрал 10 интересных триллеров, драм и комедий, которые выйдут в июле. Зарубежные и украинские фильмы подарят яркие эмоции от просмотра.

"Судная ночь навсегда" – премьера 1 июля

Кинолента "Суда ночь" про один день в году, когда в США можно делать все что угодно и это не карается законом. В финале предыдущей серии президент отменил судную ночь. Через год радикально настроенные люди в Техасе восстали, чтобы очистить общество от низшего класса населения. Фермеры жестоко убивают целые семьи.

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"Школа хороших жен" – премьера 1 июля

Во Франции в 1968 году организовали учебное заведение, где учат девушек быть прилежными женами. Комедийная драма "Школа хороших жен" показывает протест против консервативных стандартов роли женщины в обществе.

"Война будущего" – премьера 2 июля

В фильме "Война будущего" планету атакуют пришельцы, которые не оставили людям шансов на жизнь. Общество перенесло из прошлого умерших солдат, чтобы совместными усилиями бороться с инопланетянами.

"Черная вдова" – премьера 8 июля

Это первый выход фильма после карантина от студии Marvel. Кинолента "Черная вдова" о Наташе Романофф из "Мстителей", где показана история становления супер-героини.

"Ая и ведьма" – премьера 8 июля

Ая воспитывается в приюте и считает себя счастливым ребенком, ведь все ее желания осуществляются. Счастью приходит конец, когда девочку удочерила ведьма Белла Яга. Ая не опускает рук и пытается противодействовать злым чарам.

"Мы есть... Мы рядом" – премьера 8 июля

Черно-белая драма "Мы есть. Мы рядом" о хирурге, который встречает любовь – это первая за 11 лет лента украинского режиссера Романа Балаяна. По сюжету врач ошибся с диагнозом, поэтому его крестник умер на операционном столе.

"Космический джем: Новые легенды" – премьера 15 июля

По сюжету комедии "Космический джем: Новые легенды", маленький сын баскетболиста Леброна Джеймса не интересуется спортом, а мечтает стать разработчиком игр. Однако, отец хочет сделать из него спортсмена. Это новая версия фильма с Майклом Джорданом о баскетбольной игре, от которой зависит судьба человека.

"Пороховой коктейль" – премьера 15 июля

Фильм "Пороховой коктейль" о маме и дочери, которые являются профессиональными киллерами в Британии. Одна из них не решается застрелить 8-летнего ребенка и отказывается от заказа, тогда фирма, на которую она работала, хочет их убить.

"Смертельный лабиринт 2: Опасность повсюду" – премьера 15 июля

Первая часть фильма "Смертельный лабиринт" собрала в прокате 150 миллионов долларов. Продолжение похоже по сюжету, где компания друзей должна или разгадать загадки, или их убьют.

"Время" – премьера 22 июля

Триллер "Время" снят по мотивам романа "Замок из песка" Пьера Леви и Фредерика Питерса. В фильме семья отправилась на пляж вблизи океана, где они за несколько часов постарели на десятки лет.

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