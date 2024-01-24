'Это был сплошной ужас'. Актриса Анастасия Карпенко рассказала о поведении россиян на украинских съемочных площадках

Актриса Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Перевозчица", "Дом надежды", "Доктор Ковальчук", "Слуга народа") в свое время, как и многие другие коллеги, работала на одной съемочной площадке с приезжающими в Украину. российскими актерами. По словам артистки, это "был очень неприятный опыт".

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Об этом Анастасия Карпенко рассказала в интервью OBOZ.UA. После полномасштабного вторжения актрисе позвонила по телефону лишь одна коллега из России.

"До 2014 года – это был сплошной кошмар, хотя я не так много снималась на тот момент, – вспоминает Карпенко совместную работу с российскими актерами. – Но видела, как они себя ведут. Буквально по пальцам может пересчитать людей, с которыми у меня были нормальные отношения. И только потому, что эти люди были адекватными на площадке. Но в целом мне не о чем говорить, потому что это был очень неприятный опыт".

Анастасия Карпенко признается, что в начале большой войны ей позвонила по телефону одна известная российская актриса: "Предложила помощь. В настоящее время мы не держим связи по моей инициативе. Как человеку, я ей благодарна за то, что прониклась моей судьбой, но в целом не хочу поддерживать ни с кем связь с РФ. Я для себя вот так кардинально решила этот вопрос".

Первые полгода после российского вторжения актриса с маленькой дочерью находилась за границей: "Поехали к друзьям в Болгарию, поселились на берегу моря. В этом конечно был огромный плюс, ведь, как бы то ни было, вода помогает преодолевать стресс. Плюс – положительные мысли, что ребенок находится в безопасности. Но нравственно я там умирала. Сжирала себя упреками, что я не здесь, не помогаю, не полезна. Думаю, такие мнения есть у всех, кто уехал. Когда будто немного стало тише в Киеве, я начала совещаться с мужем, можно ли нам вернуться. Он уже был на фронте. Все наши разговоры заканчивались его категоричным "нет". Однако в конце лета нам удалось найти общий язык в этом вопросе".

Настя говорит, что совсем скоро по приезду в Киев столицу накрыло массированными ракетными ударами со стороны РФ: "Мы каждый день играем в русскую рулетку. Во время очередного обстрела сидишь и ждешь: прилетит в твой дом или нет… Когда началась большая война, у меня были мысли, как у всех других творческих людей: все это конец. Мы пожили свою прекрасную жизнь, она закончилась, мы больше никогда не сможем сниматься, играть в театре".

Полное интервью с Анастасией Карпенко читайте на OBOZ.UA здесь.

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