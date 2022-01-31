Эротический триллер 'Глубокие воды' с Беном Аффлеком и Аной де Армас выйдет в украинский прокат

Долгожданный эротический триллер "Глубокие воды", главные роли в котором исполнили Бен Аффлек и Ана де Армас, появится в украинских кинотеатрах уже 18 марта. Фильм является экранизацией одноименной книги писательницы Патриции Гайсмит, подарившей миру "Талантливого мистера Рипли". Роман вышел в 1957 году и стал бестселлером.

Адаптировал роман для большого экрана создатель Эйфории Сэм Левинсон и сценарист Зак Хелм. Режиссер триллера – известный голливудский постановщик Эдриан Лайн ("Неверная", "9 ½ недель", "Роковое влечение" и "Неприличное предложение").

Сюжет

Фильм рассказывает о супружеской паре, живущих в браке, но без любви. На первый взгляд у Вика и Мелинды есть все, о чем можно мечтать – очаровательная дочь, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру – Мелинде разрешается заводить себе любовников при условии, что она не покинет семью. Однако все становится сложнее, когда одного из ее любовников находят мертвым. Супруги все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

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Актерский состав

Главные роли в триллере, как уже сообщалось, исполнили Бен Аффлек (дважды лауреат премии "Оскар" и звезда "Утерянной", "Последней дуэли", "Операции Арго" и "Лиги справедливости") и Ана де Армас ("Не время умирать", "Бегущий по лезвию 2049" и "Ножи наголо").

Кроме Аффлека и де Армас в "Глубоких водах" также задействован значительный актерский состав: Финн Уиттрок, известный по картинам "Игра на понижение" и "Ла-Ла Ленд", а также франшизой "Американская история ужасов", Джейкоб Элорди из шоу "Эйфория" и романтической франшизы "Будка поцелуев", актер и драматург Трейси Леттс, известный по ролям в "Аутсайдерах", "Маленьких женщинах", "Секретном досье", звезда "Карточного домика" и "Хищные в лесу" Кристен Коннолли, а также Лил Рэй Ховери из блокбастера "Персонаж" и триллера "Ловушка".