Елена Кравец стала голосом Рассказчицы в новом фильме с Бенедиктом Камбербетчем и Клер Фой 'Кошачьи миры Луиса Вейна'

Звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец озвучила Оливию Колман-Рассказчицу из байопика "Кошачьи миры Луиса Вейна", который стартует в украинских кинотеатрах уже с 11 ноября. Благодаря Елене Оливия Колман на украинском языке будет вести зрителя через основные этапы жизни ксцентрического художника Луиса Уэйна Луиса Уэйна.

Художник-аристократ прославился своими иллюстрациями с участием кошек, которые не только оставили огромный след в искусстве, но и коренным образом изменили отношение к семейству кошачьих в викторианскую эпоху. Его образ в фильме воплотил Бенедикт Камбербетч.

В байопике также сыграли две главные звезды шоу "Корона": Клер Фой воплотила образ жены художника - Эмили Ричардсон, тогда как лауреат премии "Оскар" Оливия Колман осталась за кадром в образе Рассказчика, чей голос проводит зрителя через основные этапы жизни Луиса Вейна.

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Украинским голосом Оливии Колман-Рассказчицы стала Елена Кравец. Украинская актриса ранее не была знакома с творчеством Луиса Уэйна, чье имя, к сожалению, стали забывать даже в родной Британии, да и в целом звезда “Квартала” причисляет себя скорее к “собачникам”, хотя может и изменить свое мнение: “Я больше собак люблю. Но в последнее время думаю: "а не завести ли кошку?". Доросла, видимо, до их уровня сознания”.

Кроме того, Елена подчеркнула свою огромную симпатию к Оливии Колман, чьим украинским голосом стала для “Кошачьих миров”: “Среди множества работ Оливии особенно выделяю для себя ее образ уже зрелой Елизаветы ІІ в “Короне” и сильнейший фильм “Отец”, который смело советую”.

Что же до актерской магии Бенедикта Камбербэтча, которую она одной из первых увидела в новом фильме, то Елена Кравец уверена: “Он невероятно талантлив, конечно, и уникален в своём роде. Это настоящий актёрский дар - влюблять зрителя в каждого своего персонажа!”.

Как магия номинанта на премию “Оскар” и звезды “Доктора Стрэнджа”, “Шерлока”, “Игры в имитацию” подействует на украинских зрителей - узнаем совсем скоро. Фильм с участием Бенедикта Камбербэтча, Клэр Фой, а также Андреа Райзборо (“Смерть Сталина”, “Бердман”), Тоби Джонса (“Первый мститель”, “Шпион, выйди вон!”), Стейси Мартин (“Творец”, “Молодой Годар”), Софии Де Мартино (“Локи”), музыканта Ника Кейва и Тайки Вайтити (“Персонаж”,“Кролик ДжоДжо”) появится на больших экранах с 11 ноября.