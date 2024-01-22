'Длинные сутки': Алан Бадоев объявил дату кинопремьеры фильма о начале войны в Украине

10 февраля в украинский прокат выходит документальный фильм "Длинные сутки" известного украинского кинорежиссера, режиссера видеоклипов и продюсера Алана Бадоева, снятого в сотрудничестве с каналом "1+1 Украина". Показ фильма имеет благотворительную цель – помочь тяжелораненым военным.

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Об этом сообщила пресс-служба Бадоева. Бесплатные сеансы состоятся под слоганом "Сделай донат — спаси жизнь защитника" в сети кинотеатров Multiplex по всей Украине.

Каждый, кто получит бесплатный билет на ленту, может внести свой посильный вклад. Все деньги, пожертвованные зрителями, направят на помощь украинским защитникам, получившим тяжелые ранения.

"Довгие сутки" – это современная история Украины, рассказанная 12 тысячами украинцами. Это хроника первых дней войны и воспроизведение событий через личные истории.

Каждый кадр в 120-минутной ленте отснят украинцами на их гаджеты и рассказывает о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках наших краян.

"Сегодня путь украинцев по всему миру единственный. Мы разделяем моменты счастья, горя, а самое главное — единства. На войне, в добрых делах и общих воспоминаниях. В эти трудные времена нам всем нужно вдохновение. Этот фильм — о храбрых людях и их личных историях , в то же время он о каждом из нас. И я с радостью приглашаю каждого из вас на просмотр. Мы не просто погрузимся в воспоминания первых месяцев полномасштабного вторжения, а запечатлем их в нашей памяти ради общего будущего украинцев, полного побед", - сказал режиссер Алан Бадоев.

Авторы фильма позаботились о том, чтобы ее смогли увидеть как можно больше людей в разных городах Украины. Получив бесплатный билет на кинопоказ "Долгая Сутки", каждый украинец сможет сделать донат.

Вся сумма собранных донатов от кинопоказа пойдет на лечение тяжело раненых военных.

Получить бесплатный билет можно на сайте: https://dovhadoba.badoevid.com/

Показы фильма состоятся в городах:

Киев, ТРЦ Lavina Mall, ул.Берковецкая, 6д

Киев, "Проспект", ул. Игната Хоткевича, 1в

Днепр, ТРЦ "Караван", ул. Нижнеднепровская, 17

Львов, ТРЦ Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а

Одесса, ТРЦ "Гагарин Плаза", ул. Генуэзская, 5/2

Одесса, ТРЦ "Ривьера", Южная дорога, 1

Харьков, ТРЦ "Дафи", ул. Героев Труда, 9

Харьков, ТРЦ "Никольский", ул. Пушкинская, 2а

Житомир, ТРЦ "Глобал UA"; ул. Киевская, 77 Ужгород, пл. Почтовая, 4а

Николаев, ТРЦ City Center, просп. Центральный, 98

Чернигов, ТРЦ "Голливуд" ул.77-й Гвардейской дивизии, 1в Полтава, ТРЦ "Экватор", ул.Ковпака, 2-б