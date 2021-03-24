Disney перенесла премьеру "Черной вдовы" и ряда других фильмов

Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла премьеру фильма "Черная вдова" с 7 мая на 9 июля 2021 года. Он выйдет одновременно и в кинотеатрах, и на платформе Disney+.

Как пишет Deadline, студия также отложила релиз других своих картин. Так, лента "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом выйдет 13 августа (премьеру планировали на 21 мая), а "Глубокие воды" – 14 января 2022 года (планировали на 13 августа).

Заставка фильма "Главный герой" wearemoviegeeks.com

Фильм "Kingʼs Man: Начало" перенесли с 20 августа на 22 декабря, а "Шан-Чи и легенда десяти колец" – с 8 июля на 3 сентября.

Заставка фильма "Kingʼs Man: Начало" cinestartvchannels.hr

Также релиз детектива "Смерть на Ниле" по Агате Кристи перенесли на 11 февраля 2022 года (с 17 сентября).

Кадр из фильма "Смерть на Ниле" idletalks.com

Премьера криминальной комедии "Круэлла" с Эммой Стоун состоится, как и планировалось – 28 мая. Лента выйдет на Disney+ и в кинотеатрах. При этом, в стриминговом сервисе посмотреть этот фильм, а также "Черную вдову" можно будет лишь за дополнительную плату, а не по подписке.

Кадр из фильма "Круэлла" usatoday.com

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