Ди Каприо и Лоуренс рассказали об импровизированной сцене в фильме 'Не смотрите наверх'

Актеры Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, сыгравшие главные роли в комедийной драме "Не смотрите наверх", рассказали об импровизированных сценах в кинокартине. Режиссеры позволили звездам играть без сценария, чтобы передать настоящие эмоции зрителям.

Покадровую сцену в студии утренней телепрограммы выложили на официальную страницу в Facebook киноплатформы Netflix. Премьера фильма на стриминге состоялась 24 декабря 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Персонажи Лео и Дженнифер – Кейт Дибьяски и доктор Рэнделл Минди, выяснив, что на землю падает огромный метеорит, пошли в студию утреннего шоу, чтобы рассказать миру об опасности.

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Однако во время эфира ведущие всячески пытались отвлечь внимание от катастрофы, шутя над гостями и ситуацией в целом.

Режиссеры позволили актерам импровизировать, поэтому отчаяние и страх персонажей в полной мере передавались зрителям.

Леонардо Ди Каприо признался, что ему было не по себе из-за количества камер, направленных на них. 15 объективов снимали растерявшихся доктора и Кейт, которые не понимали, почему присутствующие в студии не реагируют на их заявление о неизбежном конце света.

"Я помню, что сам был напуган. Пожалуй, это помогло передать испуг персонажей, потому что они действительно вытаращили глаза", – вспомнила звезда фильма "Титаник".

Дженнифер Лоуренс пришлось сыграть настоящую истерику, когда телеведущие наотрез отказались доносить до зрителей правду о падении метеорита.

Создатели "Не смотрите наверх" попытались максимально точно передать отношение мира к катастрофам, о которых кричат с отовсюду экологи, предупреждая о глобальном потеплении и других катаклизмах.

Главной идеей драмы было передать комическое безразличие современных людей, слишком заняты спорами в интернете и политикой, а также спародировать современную культуру телешоу.

Кратко о звездах:

Леонардо Ди Каприо – американский актер, кинопродюсер. Лауреат премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. В общем, Ди Каприо за карьеру выдвигали на "Оскар" шесть раз. В 2009 году актер приобрел остров Блэкадор близ Белиза, на котором планирует открыть экологически чистый курорт.

Дженнифер Лоуренс – американская актриса. Обладательница премии "Оскар" 2013 года за главную роль в фильме "Сборник лучей надежды" и номинант 2011, 2014 и 2016 годов, лауреат трех премий "Золотой глобус".

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