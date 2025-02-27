Что Украина не знает о кириме? Вышел новый фильм о борьбе крымских татар за свою родину

Трагический 2014 год разделил жизнь крымскотатарской нации, как когда-то 1944-й: ее существование снова под угрозой. Документальный фильм "Запретная нация: изгнанники на собственной земле" прослеживает историю крымскотатарского народа, анализирует сегодняшние реалии и ищет ответы по поводу будущего Крыма и механизмов его возвращения.

Видео дня

О прошлом, настоящем и будущем Крыма и его коренного народа – крымских татар – рассуждают Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа; Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа; Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины; Ахтем Сеитаблаев, актер, режиссер; Николай Княжицкий, народный депутат; Виталий Портников, публицист; Ление Умерова, крымская татарка, освобожденная из российской тюрьмы.

Фильм авторства Олега Манчуры производства "Бавовна Продакшн" вышел 26 февраля на Youtube-канале Николая Княжицкого.

"Я не знаю другого народа, который был столь смел в советские времена. Когда читаешь все это, ты думаешь: как они не боялись? А они это делали. И то же самое они делали, когда началась российская оккупация и они вышли протестовать на площадь перед крымским парламентом", – рассказывает Николай Княжицкий.

В 60-е годы прошлого века крымскотатарское диссидентское движение шло в единых рядах с украинским. В 2014-м активная позиция крымских татар привела к тому, что 26 февраля был сорван план "А" – аннексия из-за "легитимного" решения властей автономии. Путину пришлось переходить к плану "B" – вооруженному захвату полуострова. Впрочем, сделала ли все возможное Украина, чтобы этот сценарий не состоялся? Герои фильма рассказывают свое видение, что и почему тогда происходило.

Сегодня маховик репрессий на оккупированном полуострове раскручивается: людей бросают в тюрьму на действительно "сталинские сроки". По состоянию на осень 2024 года в российских тюрьмах содержали 280 политзаключенных из Крыма, 212 из них – киримлы.

Крымская молодежь находится в тотально российском информационном поле, старшие – в плену страха за детей и их будущее. Может, все же Джемилеву нужно было согласиться на подобострастные предложения Путина в 2014 году? Может, Меджлису надо было выбрать себе "крымскотатарского Кадырова"? И действительно ли могут Крымом "пожертвовать" в мирных соглашениях?

"Любые предложения относительно того, что, мол, можно было бы уступить Крым, – это как предоставление индульгенции на убийство крымскотатарского народа", – отмечает Рефат Чубаров.

Обо всем этом, а также о предателях в силовых органах Крыма и есть ли альтернативы национально-территориальной автономии в составе Украины – в фильме "Запретная нация: изгнанники на собственной земле"