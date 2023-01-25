''Быть красивой до сих пор считается самой ценной чертой женщины'' – интервью с режиссером фильма ''Корсет''

2 февраля на большие экраны украинских кинотеатров выходит лента "Корсет". Картина рассказывает об императрице Австрии Елизавете Баварской, также известной как Сиси. Она всегда славилась своей красотой и стилем, а также задавала модные тенденции в высших кругах общества. События фильма начинаются с Рождества 1877, когда императрице исполняется 40 лет, и теперь она официально находится на пороге старости. Тогда Елизавета разворачивает хитрую борьбу за свой блестящий образ.

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Это историческая биографическая драма режиссера Мари Кройцер, выдвинутая Австрией на получение премии "Оскар" в категории "лучший международный фильм". Исполнительницу роли Сиси, актрису Вики Крипс, признали лучшей в секции "Особый взгляд" Каннского фестиваля. Также она получила главный киноприз Европы – Премию Европейской киноакадемии как Лучшая европейская актриса.

В преддверии выхода фильма в украинский кинопрокат OBOZREVATEL получил комментарии режиссера о ее работе.

– Наверное, как и почти все представители вашего поколения, вы выросли на фильмах о Сиси с Роми Шнайдером в главной роли. В Австрии трилогию пока показывают по телевидению каждого Рождества. В нем императрица Елизавета изображена как молодая и покорная монархиня в китчевой обстановке в фольклорном стиле. С другой стороны, вашей Елизавете 40, так что по стандартам своего времени она старая женщина, которая борется со своей жизнью и ищет способ избежать ее ограничений. Что вас заинтересовало в этой Елизавете – и что вы думаете о фильмах о Сисе?

– На самом деле я никогда не видела трилогии о Сиси до тех пор, пока не начала делать исследования для "Корсета". Конечно, изображения Сиси все равно были повсюду. Я живу в Вене с 1996 года и здесь вы видите ее лицо сто раз в каждом сувенирном магазине. Бесспорно, для туристов Сиси – главная достопримечательность нашего города.

– Проект начался с того, что Вики Крипс много лет назад спросила меня, не хочу ли я когда-нибудь снять с ней фильм о Сиси. Поскольку сувениры были единственной ассоциацией, которая мне пришла в голову, я ответила: "Для чего?" Но где-то внутри меня бурлила эта идея, и спустя некоторое время я начала читать о ней.

– Я подходила к материалу совершенно открыто, не подозревая, из этого ли что-нибудь выйдет. Я просто хотела увидеть, есть ли в этом что-то, что тронуло бы, отозвалось во мне. И я очень быстро обнаружила, что таким стал этап в жизни Елизаветы, когда с одной стороны она начала бунтовать против всех церемоний, а с другой – начала уединяться и изолироваться. Время, когда для нее стало совершенно очевидно, невозможно втиснуть себя в заранее определенный шаблон. Есть такое чувство, что всегда нужно соответствовать своему огромному образу себя, поскольку это единственный способ получить признание и любовь – я считаю, что это очень интересно и универсально.

– Ваша императрица Елизавета живет в тесном корсете самоограничения и общественного порицания. Сначала она стремится соответствовать собственным стремлениям и удовлетворять человеческие ожидания по поводу ее соответствия идеализированному образу. В течение десятилетий она помогала укреплению этого образа своим культом красоты и культовой прической с косой. Но Елизавета повзрослела – и ей надоел этот образ совершенства. По-вашему, это проблема только Елизаветы или постоянное положение дел в жизни женщин?

– Я бы не заинтересовался, если бы это было исключительно ее проблемой. Многие из ожиданий, с которыми пришлось бороться Елизавете, сейчас продолжают ложиться на женщин. Быть красивой до сих пор считается важнейшей и ценной чертой женщины. Исторический прогресс не изменил этого, несмотря на женское движение и эмансипацию. Женщины все еще считаются менее ценными, если у них избыточный вес или старший возраст. Привлекательная партнерша все равно повышает статус мужчины.

– Единственная разница между прошлым и настоящим – в том, что тогда люди открыто говорили об этом: "Все, что тебе нужно сделать, это быть привлекательной – вот почему я тебя выбрал, вот почему ты здесь", – так говорит Елизавете Франц Иосиф. Теперь женщины вынуждены делать гораздо больше и оправдать гораздо больше ожиданий, оставаясь при этом красивыми, стройными и молодыми, пока они это делают. После определенного возраста женщины не могут побеждать, что бы они ни делали; их обвиняют в тщеславии, если они "выполнят какую-нибудь работу", но если они этого не сделают, то люди будут комментировать их морщины. Это особая проблема для публично известных женщин, таких как Елизавета, но касается она всех нас, поскольку они в этом являются лишь символами.

– Охваченная отчаянием, императрица Елизавета все больше отдаляется от своей жизни. Говорят, что именно так поступила настоящая Елизавета: в дальнейшей жизни она появлялась на публике только с лицом, скрытым за вуалью, она много путешествовала и даже имела двойника, который заменял ее на официальных мероприятиях, чтобы избежать необходимости присутствовать. Насколько важна для вас была историческая точность в "Корсете"?

– Для меня всегда важно знать правила, чтобы я могла их нарушать. Я провела действительно глубокое исследование, в частности того периода жизни Елизаветы, но позволила себе много свободы в содержании и форме, превращая это в кинематографический нарратив. Все "ошибки" в том, что мы рассказываем или изображаем, не что-то, что просто произошло во время съемок – это все художественные решения. Меня никогда не интересовало создание хорошего, аккуратного байопика. Но, конечно, именно факты – о том, что Елизавета не показывала своего лица после определенного возраста – на самом деле вдохновили на сюжет, вызвав эту историю во мне. В конце концов невероятно убедительно осознавать, что она, по сути, исчезла прямо на их глазах.