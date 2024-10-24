'Битва за свет': вышел трейлер фильма о борьбе с энерготерроризмом России

Сегодня вышел официальный трейлер документального фильма "Битва за свет", в котором рассказывается о героической борьбе сил ПВО, спасателей ГСЧС и энергетиков, защищающих Украину от энергетического террора России.

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Официальный трейлер фильма доступен по ссылке.

Режиссером фильма выступил Василий Киевский. Героями фильма стали командиры зенитно-ракетных комплексов Воздушных Сил, которые первыми встречали огнем самолеты и вертолеты врага 24 февраля. Бойцы, держащие рекорд по количеству уничтоженных ракет и шахедов.

Также героями картины стали спасатели ГСЧС, работающие на самых сложных пожарах на стратегических объектах.

Также в фильме рассказывается об энергетике ДТЭК, которые во время обстрела оставались на теплоэлектростанции, чтобы не допустить еще более масштабных последствий после атаки.

"Каждый из героев "Битвы за Свет" – это легенда, о которой можно и нужно снять отдельный фильм", – отметил режиссер Василий Киевский.

В съемках фильма "Битва за Свет" также принял участие Александр Усик. Он стремится обратить внимание международной аудитории на последствия разрушений энергетики Украины и призывает мир консолидироваться в поддержке.

"Мы все равно это пройдем. Даже если не будет света, мы и есть свет – украинцы, которые светят на весь мир", – сказал Александр Усик.

Всеукраинская премьера фильма пройдет 17 ноября.