Бибер появится в продолжении сериала 'Друзья' в костюме картошки

Канадский певец Джастин Бибер принял участие в специальном выпуске сериала "Друзья", съемки которого прошли в павильоне Warner Bros. По предварительной информации, знаменитость появится в хеллоуинском костюме картошки Росса Геллера из восьмого сезона.

Отмечается, что Бибер является давним поклонником киноленты и поэтому присоединился к другим исполнителям главных ролей. Об этом пишет издание The Sun.

Как рассказал источник на телеканале HBO Max, певец "был удостоен чести принять участие и не возражал против того, чтобы оказаться в нелепом костюме".

"Все это было организовано как военная операция, чтобы хранить детали в секрете, и Джастину это удалось", – добавил инсайдер.

"Друзья" – это американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов.

Ранее в сети опубликовали первые фото и видео со съемок специального выпуска сериала "Друзья", где появятся все герои в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове.