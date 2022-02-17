Названы победители Берлинале-2022: кто получил "Золотого медведя". Полный список

Лучшим полнометражным фильмом на 72-м Берлинском международном кинофестивале 2022 года было признано картину испанского режиссера Карлы Симон "Алькаррас". Она получила главный приз фестиваля – "Золотого медведя". В целом во время мероприятия были отмечены 15 фильмов и кинодеятелей.

Церемония награждения Берлинале-2022 состоялась вечером 16 февраля в Берлине (Германия), на четыре дня раньше запланированного срока. Список победителей был обнародован на официальном сайте кинофестиваля. Лучший фильм международное жюри определило после просмотра 18 работ производства 15 стран, отобранных для участия в конкурсе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьера "Алькарраса", рассказывающего о нескольких поколениях одной семьи в одноименном каталонском местечке, прошла в рамках Берлинале. Главные роли в киноленте исполнили Джорди Пуйоль Дольсет, Анна Отин и Ксения Росет.

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В центе сюжета – взаимоотношения родственников, которые узнают, что на их земле собираются вырубить все персиковые деревья, чтобы установить солнечные панели.

"За необыкновенную игру, от детей-актеров до актеров в возрасте 80 лет, за способность показать нежность, комедию и борьбу", – сказал глава жюри М. Найт Шьямалан, американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения, вручая "Золотого медведя".

- "Золотой медведь" – "Алькаррас" реж. Карла Саймон.

- Приз Большого жюри "Серебряный медведь" – "Фильм романиста", реж. Хон Сан Су.

- Приз жюри "Серебряный медведь" – "Одеяние самоцветов" реж. Наталья Лопес Галлардо.

- "Серебряный медведь" за лучшую режиссуру – Клэр Дени, "По обе стороны клинка".

- "Серебряный медведь" за лучшую главную роль – Мелтем Каптан, "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего".

- "Серебряный медведь" за лучшую роль второго плана – Лаура Басуки, "До настоящего и потом".

- "Серебряный медведь" за лучший сценарий – Андреас Дрезен, "Рабие Курназ против Джорджа Буша-младшего".

- "Серебряный медведь" за выдающийся художественный вклад – Рити Пан, "Все будет хорошо".

- Специальный приз жюри – "Кусочек неба", реж. Майкл Кох.

Дополнительная программа "Встречи":

- Лучший фильм – "Мутценбахер", реж. Рут Бекерманн.

- Лучший режиссер – Сирил Шойблин, "Беспорядки".

- Специальный приз жюри – "Вендреди, Робинзон", реж. Митра Фарахани

Фестиваль документального кино:

- Лучший документальный фильм – "Дневники Мьянмы", реж. Коллектив Мьянмы.

- Специальное упоминание документального фильма – "Без разворота", реж. Айк Ннабу.

- Лучший первый полнометражный фильм – "Солнце", реж. Курдвин Аюб.

Добавим, что Берлинале – третий по значимости кинофестиваль в Европе после Каннского и Венецианского. Награды конкурса второй год подряд являются гендерно нейтральными.

Фрагмент "Алькарраса", лучшего фильма года по версии Берлинале:

Кадры из церемонии награждения:

Как писал OBOZREVATEL, на предстоящей церемонии вручения премии "Оскар" зрители впервые смогут выбрать любимый фильм, в том числе и среди тех, которые не были номинированы на победу экспертами Киноакадемии. Он получит неофициальную награду в специальной пользовательской номинации, а голосование будет проходить при поддержке соцсети Twitter.