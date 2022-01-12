BAFTA опубликовала лонг-листы номинантов: кто претендует на главные премии

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала лонг-листы номинантов на свою премию-2022. Второй тур отбора закончится 27 января, а церемония награждения назначена на 13 марта.

Опубликованные на сайте организации списки были составлены в ходе первого раунда голосования. Они отображают общую картину того, какой будет престижная кинопремия BAFTA в 2022 году.

Хотя любые выводы из лонг-листов в значительной степени являются игрой в угадывание, несколько примечательных фактов все же заметны. Например, крайне успешный в прокате "Человек-паук: нет пути домой" полностью отсутствует среди номинантов, несмотря на то, что претендует на "Оскар". Дело в том, что компания Sony не уложилась в сроки BAFTA касательно загрузки киноработы на свой потоковый сервис.

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Новый боевик о Джеймсе Бонде "Не время умирать" появился аж в 12 номинациях. Вероятно, кино о знаменитом британском шпионе не останется без награды.

Такие блокбастеры, такие как "Вечные" и "Шан-Чи" от Marvel или "Матрица: Воскрешение" от Warner Bros были ограничены лишь несколькими техническими списками

Всего в лонг-листы попало 97 фильмов против 94 в прошлом году, и на этот раз около трети из них британские.

Претенденты на награду в номинации "Лучший фильм":

1. "Быть Рикардо";

2. "Белфаст";

3. "Кода. Ребенок глухих родителей";

4. "Не смотри вверх";

5. "Дюна";

6. "Дом Гуччи";

7. "Король Ричард";

8. "Лакричная пицца";

9. "Не время умирать";

10. "Французский вестник";

11. "Потерянная дочь"

12. "Власть пса";

13. "Трагедия Макбета";

14. "Тик-так… БУМ!";

15. "Вестсайдская история".

Претенденты на награду в номинации "Лучший анимационный фильм":

1. "Энканто";

2. "Беги";

3. "Лука";

4. "Митчеллы против машин";

5. "Рая и последний дракон";

6. "Неисправимый Рон";

7. "Пой-2".

Претенденты на награду в номинации "Ведущая актриса":

1. Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фэй";

2. Оливия Колман – "Потерянная дочь";

3. Леди Гага – "Дом Гуччи";

4. Алана Хаим – "Лакричная пицца";

5. Дженнифер Хадсон – "Респект";

6. Эмилия Джонс – "Кода. Ребенок глухих родителей";

7. Николь Кидман – "Быть Рикардо";

8. Дженнифер Лоуренс – "Не смотри вверх";

9. Фрэнсис МакДорманд – "Трагедия Макбета";

10. Ренате Рейнсве – "Худший человек в мире";

11. Клэр Рашбрук – "Али и Ава";

12. Джоанна Скэнлан – "После любви";

13. Кристен Стюарт – "Спенсер";

14. Тесса Томпсон – "Прохождение";

15. Рэйчел Зеглер – "Вестсайдская история".

Претенденты на награду в номинации "Ведущий актер":

1. Риз Ахмед – "Столкновение";

2. Адиль Ахтар – "Али и Ава";

3. Махершала Али – "Лебединая песня";

4. Хавьер Бардем – "Быть Рикардо";

5. Дэниел Крейг – "Нет время умирать";

6. Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса";

7. Леонардо ДиКаприо – "Не смотри вверх";

8. Питер Динклэйдж – "Сирано";

9. Адам Драйвер – "Дом Гуччи";

10. Эндрю Гарфилд – "Тик-так… БУМ!";

11. Стивен Грэм – "Точка кипения";

12. Купер Хоффман – "Лакричная пицца";

13. Хоакин Феникс – "Давай, давай";

14. Уилл Смит – "Король Ричард";

15. Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета".

Напомним, в ночь на 7 июня состоялась премия BAFTA TV Awards 2021. Главным триумфатором стал многосерийный телефильм "Я могу уничтожить тебя". Он завоевал награды в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая актриса" (Михаэла Коэл).

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский фильм "Плохие дороги" не попал в шорт-лист 94-й премии американской киноакадемии и упустил шанс получить "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". К участию в конкурсе в этой категории было допущено 92 работы, количество которых сократили к 15.