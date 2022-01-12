BAFTA опубликовала лонг-листы номинантов: кто претендует на главные премии
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала лонг-листы номинантов на свою премию-2022. Второй тур отбора закончится 27 января, а церемония награждения назначена на 13 марта.
Опубликованные на сайте организации списки были составлены в ходе первого раунда голосования. Они отображают общую картину того, какой будет престижная кинопремия BAFTA в 2022 году.
Хотя любые выводы из лонг-листов в значительной степени являются игрой в угадывание, несколько примечательных фактов все же заметны. Например, крайне успешный в прокате "Человек-паук: нет пути домой" полностью отсутствует среди номинантов, несмотря на то, что претендует на "Оскар". Дело в том, что компания Sony не уложилась в сроки BAFTA касательно загрузки киноработы на свой потоковый сервис.
Новый боевик о Джеймсе Бонде "Не время умирать" появился аж в 12 номинациях. Вероятно, кино о знаменитом британском шпионе не останется без награды.
Такие блокбастеры, такие как "Вечные" и "Шан-Чи" от Marvel или "Матрица: Воскрешение" от Warner Bros были ограничены лишь несколькими техническими списками
Всего в лонг-листы попало 97 фильмов против 94 в прошлом году, и на этот раз около трети из них британские.
Претенденты на награду в номинации "Лучший фильм":
1. "Быть Рикардо";
2. "Белфаст";
3. "Кода. Ребенок глухих родителей";
4. "Не смотри вверх";
5. "Дюна";
6. "Дом Гуччи";
7. "Король Ричард";
8. "Лакричная пицца";
9. "Не время умирать";
10. "Французский вестник";
11. "Потерянная дочь"
12. "Власть пса";
13. "Трагедия Макбета";
14. "Тик-так… БУМ!";
15. "Вестсайдская история".
Претенденты на награду в номинации "Лучший анимационный фильм":
1. "Энканто";
2. "Беги";
3. "Лука";
4. "Митчеллы против машин";
5. "Рая и последний дракон";
6. "Неисправимый Рон";
7. "Пой-2".
Претенденты на награду в номинации "Ведущая актриса":
1. Джессика Честейн – "Глаза Тэмми Фэй";
2. Оливия Колман – "Потерянная дочь";
3. Леди Гага – "Дом Гуччи";
4. Алана Хаим – "Лакричная пицца";
5. Дженнифер Хадсон – "Респект";
6. Эмилия Джонс – "Кода. Ребенок глухих родителей";
7. Николь Кидман – "Быть Рикардо";
8. Дженнифер Лоуренс – "Не смотри вверх";
9. Фрэнсис МакДорманд – "Трагедия Макбета";
10. Ренате Рейнсве – "Худший человек в мире";
11. Клэр Рашбрук – "Али и Ава";
12. Джоанна Скэнлан – "После любви";
13. Кристен Стюарт – "Спенсер";
14. Тесса Томпсон – "Прохождение";
15. Рэйчел Зеглер – "Вестсайдская история".
Претенденты на награду в номинации "Ведущий актер":
1. Риз Ахмед – "Столкновение";
2. Адиль Ахтар – "Али и Ава";
3. Махершала Али – "Лебединая песня";
4. Хавьер Бардем – "Быть Рикардо";
5. Дэниел Крейг – "Нет время умирать";
6. Бенедикт Камбербэтч – "Власть пса";
7. Леонардо ДиКаприо – "Не смотри вверх";
8. Питер Динклэйдж – "Сирано";
9. Адам Драйвер – "Дом Гуччи";
10. Эндрю Гарфилд – "Тик-так… БУМ!";
11. Стивен Грэм – "Точка кипения";
12. Купер Хоффман – "Лакричная пицца";
13. Хоакин Феникс – "Давай, давай";
14. Уилл Смит – "Король Ричард";
15. Дензел Вашингтон – "Трагедия Макбета".
Напомним, в ночь на 7 июня состоялась премия BAFTA TV Awards 2021. Главным триумфатором стал многосерийный телефильм "Я могу уничтожить тебя". Он завоевал награды в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая актриса" (Михаэла Коэл).
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский фильм "Плохие дороги" не попал в шорт-лист 94-й премии американской киноакадемии и упустил шанс получить "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". К участию в конкурсе в этой категории было допущено 92 работы, количество которых сократили к 15.