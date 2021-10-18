"Бабий Яр. Контекст" Лозницы получил "особую благодарность" на Лондонском кинофестивале
Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст", режиссером которого выступил Сергей Лозница, получил специальную награду на Лондонском кинофестивале. Лента получила "Особую благодарность".
Мероприятия в рамках BFI London Film Festival (Великобритания) в этом году проходили с 6 по 17 октября. Показ украинского фильма был назначен на 13 и 14 числа, передает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отметим, что этот фильм был создан при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
Он состоит из архивных материалов 1941-1966 годов и рассказывает о массовом убийстве евреев в Украине.
Лозница рассказывал, что ему удалось найти около 70 часов архивных съемок, а сам фильм длится два часа. Сцен убийств в киноработе нет, но режиссеру и без этого удалось показать масштаб трагедии.
Лучший фильм – "В дорогу" (Иран);
Кинорежиссерская стипендия – "Истинные вещи";
Лучшая характерная черта – "Детская площадка";
Особая благодарность в номинации "Лучшая характерная черта" – "Маленькое тело";
Лучший документальный фильм – "Став Кусто" (США);
Особая благодарность за документалку – "Бабий Яр. Контекст";
Иммерсивное искусство – "Только рост" (Великобритания);
Особая благодарность за иммерсивное искусство – "Практически там" (Великобритания);
Приз зрительских симпатий – "Коста-Брава" (Ливан);
Лучший короткометражный фильм – "С любовью, папа";
Особая благодарность за короткометражку – The Bang Straws (Великобритания).
Фрагмент украинского фильма о трагедии в Бабьем Яру:
Как писал OBOZREVATEL, ранее "Бабий Яр. Контекст" получил награду на Каннском кинофестивале – специальный приз жюри премии "Золотой глаз".