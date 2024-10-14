Анна Кошмал и Светлана Тарабарова озвучили персонажей анимационного происшествия 'Дикий робот'

DreamWorks Animation представляет новое увлекательное анимационное приключение по мотивам литературного бестселлера! Эпическое приключение о путешествии работа ROZZUM 7134, сокращенно "Роз", потерпевшая кораблекрушение на безлюдном острове. Теперь ей придется приспособиться к строгим условиям окружающей среды, постепенно наладить отношения с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусенку.

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Вместе с роботом "Роз" в яркое приключение отправляются актриса Анна Кошмал и певица и композитор Светлана Тарабарова.

Анна Кошмал – Вонтра

В новом анимационном происшествии "Дикий робот" Анна Кошмал воплотила образ коварной Вонтры. Актриса делится опытом дублирования и впечатлениями от превращения в злодейку: "Я очень люблю дубляж, ведь это особый процесс, когда ты наполняешь персонажа своим голосом и проживаешь его историю. Это всегда приключение, поэтому я с большим удовольствием и любопытством подхожу к этой работе.

Актеры меня поймут: воплощать образ злодеи – это всегда большая удача. Антагонисты часто более характерны, многомерны, в их историях больше неожиданных красок. Поэтому я была рада озвучить Вонтру.

Вонтра заслуживает уважения своей целеустремленности и решительности в достижении цели. (Здесь убрала, лишнее)

Что касается самой анимации, "Дикий робот" – это очень трогательная история. Удивительно, как приключения на безлюдной планете могут раскрыть столько эмоций и чувственности. К тому же анимация невероятно красива, а природа и жители планеты покорят зрительские сердца с первых минут".

Светлана Тарабарова исполнительница песни "Парень в небеса"

Очаровательная Светлана Тарабарова исполнила главную песню к трогательной анимации "Дикий робот" и с восхищением поделилась своими впечатлениями: "Я обожаю смотреть анимационные фильмы, ведь у меня трое детей, и двое из них уже сознательно понимают смысл чувственных и удивительных исторических. Когда мне предложили стать частью "Дикого робота" в украинском прокате, я сразу согласилась, потому что это история о человечности, дружбе и семейных ценностях – те ценности, которые я питаю.

Песня, которую я исполняю, невероятна. Когда я впервые услышала музыку, у меня по коже пробежали муравьи. Я испытала огромную радость от того, что имею возможность создать нечто уникальное и красивое, что зрители услышат в кинотеатрах. К тому же "Парень в небеса" – это мотивационная песня о вере в чудеса и стремлении к своим мечтам.

Дикий робот – это невероятная история. Особенно поразило меня, как робот может чувствовать себя мамой. Пожалуй, все мамы – немного работы, а украинские мамы, по-моему, самые сильные в мире.

Воспитывать детей во время войны, дарить им надежду и учить верить в чудеса – это невероятно. Мне кажется, этот мультфильм именно об этом: никогда не сдаваться.

Я обязательно пойду на премьеру с семьей. Мы уже видели трейлер на одном из сеансов, и дети сразу захотели посмотреть этот мультфильм. Однако они еще не знают, что услышат мой голос в дубляже, поэтому это будет настоящим сюрпризом".

Посмотреть фильм во всех кинотеатрах можно с 17 октября!