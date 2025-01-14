Алан Рикман умер 9 лет назад: подборка фильмов с гениальным актером, подарившим нам Северуса Снейпа в 'Гарри Поттере'

14 января исполняется девять лет с момента, как умер знаменитый британский актер Алан Рикман, подаривший миру гениальное исполнение роли профессора Северуса Снейпа в "Гарри Поттере". Он ушел из жизни в 69 лет из-за рака поджелудочной железы, который был диагностирован у него за год до этого после микроинсульта.

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За свою карьеру Рикман продемонстрировал всю многогранность актерского мастерства, исполняя роли как романтиков, так и злодеев. OBOZ.UA подготовил подборку фильмов с гениальным актером.

"Крепкий орешек", 1988 год

В боевике Алан Рикман предстал в образе немецкого террориста Ганса Грубера, который вместе со своей бандой захватил людей в заложники. Эта роль открыла ему путь в большое кино. Герой Рикмана попал в топ-100 лучших злодеев всех времен по версии Американского института киноискусства.

"Разум и чувства", 1995 год

В фильме по роману Джейн Остин актер сыграл полковника Брэндона, который жил по соседству с героиней по имени Марианна и хотел завоевать ее внимание. Рикман невероятно тонко передал характер этого трогательного персонажа, который был готов на все ради той, в которую безоговорочно влюблен.

"Гарри Поттер"

Профессор зельеварения и темных искусств Северус Снейп присутствовал во всех 8 фильмах. В первых частях Рикману блестяще удалось создать негативное впечатление об этом отталкивающем персонаже, благодаря манере холодно себя держать со студентами и преподавателями. Уже почти к финалу одна из последних сцен с ним заставила многих поттероманов пустить слезу во время просмотра.

"Реальная любовь", 2003 год

В романтической кинокомедии, которую многие любят смотреть в рождественские праздники, Рикман сыграл Гарри – мужа и отца двух детей. По сюжету, персонаж влюбился в молодую сотрудницу, а жена случайно узнала о его романе, найдя дорогой подарок, который предназначался любовнице.

"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", 2007 год

В фильме Рикман предстал в роли судьи Терпина – антагониста. Главный герой, которого сыграл Джонни Депп, стремится отомстить своему заклятому врагу – коррумпированному мужчине, который пользуется своим положением. После нескольких безуспешных попыток, цирюльнику удается убить судью.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кого могут взять на роль профессора Северуса Снейпа в сериале "Гарри Поттер".