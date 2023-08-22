7-я Киевская неделя критики представила постер и объявила украинскую ретроспективную программу

Седьмая Киевская неделя критики состоится с 12 по 18 октября 2023 года. Фестиваль представил постер этого года. На нем изображена Анна Стэн — уроженка Киева, популярная в 1920-1930-х годах в советском союзе, Европе и США. Ее часто называют первой голливудской актрисой украинского происхождения.

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Также фестиваль представил первую из секций, которые будут составлять программу этого года. Второй год подряд Киевская неделя критики в сотрудничестве с Довженко-Центром знакомит зрителей с классикой отечественного кино. В этом году программа украинской ретроспективы называется "Женская роль" и посвящена легендарным актрисам разных эпох.

"Данная программа - это отличная возможность посмотреть, как в течение последнего столетия менялась актерская игра, женские персонажи и отношение к ним. Эта секция также позволяет посмотреть, как социокультурные стереотипы находили отражение на большом экране, и как с изменением эпох менялось место женщины на экране и вне его", — комментирует Станислав Битюцкий, киновед Довженко-Центра и один из кураторов Киевской недели критики.

Подборка охватывает шесть лент с 1928 по 1992 год:

"Джальма" (1928) режиссера Арнольда Кордюма вернет зрителей в эру немого кинематографа. Это один из немногих фильмов ВУФКУ (Всеукраинское фотокиноуправление), в котором главная роль была доверена женщине. 19-летняя актриса Лидия Островская-Кордюм воплотила чеченскую женщину, которая после войны на Кавказе попадает со своим любимым в его родную деревню в Украине, где сталкивается с враждебностью местных к "нехристианской душе".

Историческая драма "Прометей" (1935) - это свободное переосмысление творчества и биографии Тараса Шевченко. В центре сюжета – деревенский парень Ивась. Его мобилизуют на Кавказ, а его девушка оказывается в борделе. После возвращения юноша поднимает восстание. Одну из самых колоритных ролей в фильме – хозяйки борделя – сыграла Наталья Ужвий. На экране она успела дебютировать еще в период немого кино, играла в первых звуковых фильмах 30-х, а всемирную славу снискала в 40-х. Снял фильм режиссер и скульптор Иван Кавалеридзе.

"Цветок на камне" (1962) - рассказ о любви в небольшом шахтерском городке, который строится в донецкой степи. Одну из ролей исполняла талантливая молодая актриса Инна Бурдученко, которой прочили большое будущее в кино. Однако во время съемки она погибла на съемочной площадке, следуя указаниям режиссера то и дело переснимать дубль, где актриса должна была входить в охваченный пламенем дом. Режиссер Анатолий Слисаренко после этого был арестован, а фильм доснимал и перерабатывал Сергей Параджанов ("Тени забытых предков", "Цвет граната").

"Вечер на Ивана Купала" (1968) - лента Юрия Ильенко ("Белая птица с черным признаком", "Молитва за гетмана Мазепу"), вдохновленная творчеством Николая Гоголя. Главный герой — юноша, заключающий соглашение с нечистой силой ради своей любви. Женскую роль первого плана сыграла Лариса Кадочникова, которая к тому времени уже прославилась игрой в фильме "Тени забытых предков", став одним из ключевых олицетворений украинского кино 60-х.

"Лесная песня. Мавка" (1981) - еще одна работа Юрия Ильенко в этой программе. Это экранизация знаменитой драмы-феерии Леси Украинки. Нимфу в картине воплотила актриса Людмила Ефименко, чей образ стал важным переосмыслением канонической героини. В 80-х она сыграла еще в двух знаковых украинских лентах - "Легенда о княгине Ольге" и "Лебедином озере. Зона", став таким образом важным олицетворением переломного десятилетия отечественного кино.

"Голос травы" (1992) режиссера Наталии Мотузко - это мистическая драма по мотивам рассказов Валерия Шевчука. Лента рассказывает о молодой волшебнице, которая перенимает знания у старой колдуньи. Картина познакомит зрителей одновременно с двумя знаковыми актрисами. Одну из своих первых ролей здесь сыграла тогда еще начинающая Ольга Сумская, а роль старшей колдуньи досталась выдающейся украинской актрисе Раисе Недашковской. Именно на подобном пересечении поколений появилось уникальное феминистическое кино, которое, в частности, получило положительные отзывы на Берлинском кинофестивале, где состоялась мировая премьера.

Киевская неделя критики – международный фестиваль арткино, кураторами которого выступают украинские кинокритики и кинокритики: соучредительница Союза кинокритиков Украины, критика, редактор Дария Бадьор, киновед и режиссер, руководитель научно-программного отдела Довженко-Центра Станислав Битюцкий, колумнист. DTF Magazine Сергей Ксаверов и кинокритикиня, лектор курса о кино в "Культурном Проекте", куратор кинозала в онлайн-кинотеатре SWEET.TV Анна Дацюк. В 2023 году фестиваль состоится в седьмой раз.

Программа Киевской недели критики будет состоять из нескольких секций: кроме программы "Женская роль" на фестивале покажут международную программу с хитами главных мировых кинофестивалей, тематическую ретроспективу культовой киноклассики и программу "Фокус" (подборка новых картин из Украины и другой фокусной страны) обеих стран). Традиционно в рамках события состоится награждение Премией "Киноколо". Продажа фестивальных абонементов начнется в сентябре.