56-летняя Элизабет Херли снялась голой в рождественском фильме Netflix. Видео

Британская актриса Элизабет Херли появилась в новой рождественской комедии от Netflix в обнаженном виде. Голая звезда удивила поклонников идеальной фигурой.

56-летняя знаменитость может похвастаться своим подтянутым телом и пышным бюстом. Этим она и занимается на своих страничках в соцсетях, часто публикуя горячие фото в купальнике. На съемках фильма "Дед Мороз вернулся" актрисе пришлось раздеться полностью, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В новой комедии Элизабет Херли вместе с Натали Кокс, Кэролайн Квентин и Татулой Райли сыграют четырех сестер, которых много лет назад на Рождество бросил отец. Девушки собираются в старинном особняке, чтобы отметить семейный праздник, как вдруг, неожиданно, папа возвращается. Премьера фильма состоялась в воскресенье, 7 ноября.

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В одной из сцен персонаж Херли, редактор отдела моды Джоанна Кристмас, принимает душ. По чьей-то вине горячая вода закончилась. В кадре появляется разгневанная обнаженная героиня.

Правда, зритель увидит сексуальную актрису только со спины. Тем не менее многие поклонники отметили ее подкаченные руки и спину.

Кинозвезда признается, что она никогда не сидела на сверхстрогой диете. Ее рецепт идеальной фигуры: не есть фастфуд, не пить газировку и алкоголь. При этом, Элизабет практически не посещает спортзал.

"Я не делаю никаких стандартных упражнений, но не могу долго сидеть на месте. Мне нравится работать в саду, и я не чувствую большего счастья, чем когда работаю триммером. Еще я много гуляю с собаками. На самом деле, я ем довольно много. Моя слабость – арахисовое масло. Если оно в доме, я буду тыкать пальцем в банку каждый раз, когда прохожу мимо него. Но я не ем нездоровую пищу и практически не пью спиртное", – делится знаменитость.

Коротко о звезде:

Элизабет Херли – британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер. Дебют в Голливуде состоялся в фильме "Пассажир 57".

Популярность ей принесли работа в киноленте "Четыре свадьбы и одни похороны", а также выступление в качестве модели Estee Lauder.

В течение 13 лет состояла в отношениях с актёром Хью Грантом, который является крёстным отцом ее сына Дэмиана. С 2007 по 2011 Элизабет была замужем за бизнесменом Аруном Найаром.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Элизабет Херли похвастались перед поклонниками очередными пикантными снимками, на которых оголила пышную грудь, прикрыв ее сексуальной полупрозрачной накидкой.