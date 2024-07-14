5 сериалов с интересным сюжетом, которые помогут в изучении английского языка

Репетиторы английского советуют смотреть сериалы на языке оригинала, чтобы лучше его понять. Таким образом, усиливаются знания, а также познаются новые слова и фразы. Кроме того, зрители смогут услышать как говорят персонажи во время разных ситуаций своей жизни.

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OBOZ.UA собрал 5 сериалов, которые можно просматривать на английском языке как новичкам так и имеющим более высокий уровень знаний. Новые фразы помогут пополнить словарный запас, а интересный сюжет будет удерживать внимание.

Друзья

Популярный ситком, в котором рассказывается о жизни шести друзей в Нью-Йорке. При просмотре всех 10 сезонов зрители наблюдают забавные и драматические моменты. В сериале простые для понимания диалоги и фразы, которые помогут начинающим узнать больше иностранных фраз и слов.

Американская семейка

Сериал повествует о жизни трех семей. В большинстве своем персонажи общаются медленно и используют простой словарный запас. Кроме того, одна из главных героинь – Глория говорит с особым акцентом, старательно произнося каждое слово, помогающее зрителям больше понимать, о чем идет речь.

Отчаянные домохозяйки

Зрители наблюдают за повседневной жизнью четырех домохозяек. Каждый из жителей улицы, где они проживают, хранит некую тайну. В сериале красочный английский, отличное произношение и разборчивый неторопливый язык. Эти моменты помогут начинающим улучшить свои навыки и знания по английскому языку. Вдобавок к разговорному иностранному зрители получат еще и увлекательный сюжет.

Теория большого взрыва

Комедийный сериал о группе друзей-ученых, живущих вместе. Он пригодится для изучения специализированной лексики и терминов научного мира. Кроме того, зрители смогут ознакомиться с американской культурой и жизнью в США.

В лучшем мире

Философское и комедийное шоу о главной героине, которая умирает и попадает в лучший мир. Это вымышленная утопия, где живут только те, кто совершал хорошие поступки в жизни. Диалоги персонажей понятны, что позволяет без напряжения следить за сюжетом и понимать о чем идет речь. Эпизоды короткие, поэтому не нужно сосредотачиваться слишком долго.

Как я встретил вашу маму

Американская комедия о невероятном романтике, который верит в то, что где-то его ждет та самая неповторимая женщина. Несмотря на то, что у сериала целых 9 сезонов, он захватит из первой серии своим сюжетом. Зрители могут сконцентрироваться на произношении персонажей и изучать английский по обычным ситуациям, о которых идет речь в ленте.

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