Можно смело пропускать: 10 самых плохих эпизодов сериала 'Секс и город' за все сезоны

Основанный на бестселлере Кендес Бушнелл, сериал "Секс в большом городе" рассказывает историю четырех лучших подруг. В центре сюжета – холостячки, которым за 30. В водовороте карьеры, приключений и сексуальных интрижек, главные героини пытаются найти свое место в нью-йоркской тусовке.

"Секс и город" – уже ставшее классикой легендарное шоу. Впрочем, даже лучшие сериалы иногда оставляют после себя странный привкус. На каждый хороший эпизод, который прошел испытание временем и до сих пор влияющий на современную культуру, найдется другой, изображающий искаженную реальность или неоднозначно поднимающий острые темы. Хотя "Секс и город" до сих пор находит новых зрителей, даже верные фанаты не станут отрицать, что некоторые серии можно назвать худшими. Так что если вы одна из них, или только начинаете свое знакомство с этим сериалом, вот 10 худших эпизодов, по мнению журнала VOGUE, которые можно несомненно пропустить.

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1-й сезон, 2-я серия

Это может звучать абсурдно, но да – вторая серия первого сезона считается тотальным провалом. Эпизод можно описать тезисом: "мужчины любят моделей". Эта концепция не то чтобы революционная, или даже интересная, так к тому же подчеркивает стереотип, будто модели – двумерные существа.

2-й сезон, 3-я серия

В ней рассказывается о мужчинах, которых женщины считают "ублюдками", чего уже достаточно, чтобы назвать серию неудачной. Главная героиня Керри роется в аппартаментах замечательного парня в поисках "доказательств" его странности. Шарлотта встречается с "мистером Пуси" – легендой Нью-Йорка, который чрезвычайно талантливо "владеет языком". Осторожно, глядя на эту серию, вы можете почувствовать, как растет уровень абсурдности. Однако образ парня, балующегося с фигой, к сожалению, навсегда врезается в память.

2-й сезон, 13-я серия

Сюжет этого эпизода вращается вокруг того, что подружки убеждают Керри записаться на терапию, потому что они уже устали слушать её рассказы о Мистере Биге. Керри прислушивается к совету, где знакомится с парнем. Хотя их роман завершился крахом, героиня крайне пренебрежительно относится к важности терапии, считая, что проблемы решатся сами по себе. По иронии судьбы, кто-то нуждается в терапии, так это как раз Керри.

3-й сезон, 4-я серия

Эта серия – одна из самых гомофобных и проблемных. Когда Керри начинает встречаться с бисексуалом, она заявляет о своем убеждении: будто бисексуальность не существует — это лишь стадия перед тем, как стать геем. Миранда и Шарлотта согласны с ней и считают, что молодое поколение путает понятие гендера и ориентации. К счастью, прогрессивная Саманта предлагает относиться к сексуальным меньшинствам с толерантностью и пониманием, впрочем, негативное впечатление от эпизода уже не изменить.

3-й сезон, 5-я серия

Несмотря на то, что эта серия содержит хорошие моменты для других девушек, именно сюжетная линия Саманты делает её одной из самых плохих. Когда Саманта начинает встречаться с афроамериканцем, его сестра даёт понять Саманте, что ей не нравится их союз из-за расового несоответствия. Хотя Саманта настаивала на том, что расовая принадлежность не суть важна, к сожалению, вся история просто закончилась самой проблемной дракой между двумя женщинами.

3-й сезон, 18-я серия

В этом эпизоде есть несколько хороших моментов, но они не перекрывают трансфобию и стереотипы по поводу транслюдей ужасны до такой степени, что на них физически больно смотреть.

5-й сезон, 7-я серия

Керри и Саманта садятся на поезд в Сан-Франциско, чтобы посетить презентацию первой по случаю выхода книги (и увидеть Бига). Короче говоря, весь эпизод имеет странный и надуманный сюжет, за которым в целом не слишком интересно наблюдать.

5-й сезон, 8-я серия

В ходе просмотра этой серии так и хочется куда-то перевести свой взгляд, потому что сюжетные линии действительно шокирующие, а иногда даже дикие. Шарлотта смущена волосами на спине Гарри, что заставляет его сделать болезненную эпиляцию. Вся компания пытается поверить, что их друг не гей и, по-видимому, женится по неправильным причинам, а Керри начинает общаться с ужасным Джеком Бергером.

6-й сезон, 4-я серия

Саманта и Смит решают попробовать ролевые игры, что выглядит крайне тревожно. Затем она отрицательно реагирует на то, что Смит идет к АА. Шарлотта и Гарри ссорятся из-за Шабаша, а ссора Керри и Джека вообще возникает по абсурдным причинам.

6-й сезон, 17-я серия

Этот эпизод точно не сделает вас поклонниками Александра Петровского. Мало того, что он не хочет встречаться с подругами Кэрри, а затем грубо выгоняет их из своей студии, так при этом Кэрри очень хорошо относится к этой ситуации. К тому же, Биг возвращается в жизнь Керри и оставляет ненавязчивое голосовое сообщение, а Саманта надевает крайне неуместный афроамериканский парик и выпускает секс-видео, которое потом смотрит Миранда.

Ранее OBOZREVATEL писал об очередном скандале, вызванном сиквелом "Секс в большом городе", под названием "И просто так…".

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