ЗСТ с Турцией даст толчок к развитию экспортного потенциала Украины – 'Укрметаллургпром'

Промышленники приветствуют создание Зоны свободной торговли с Турцией и убеждены, что она будет способствовать развитию экспортного потенциала экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ОП "Укрметаллургпром" к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать подписанию Соглашения о свободной торговли с Турецкой Республикой в ближайшее время.

Как сказано в письме, предприятия украинской металлургической отрасли заинтересованы сохранить существующие и расширить новые возможности для экспорта металлопродукции в Турцию, но при этом - не допустить увеличения экспорта дефицитного и стратегически важного для отрасли сырья - металлолома. Следует также отметить, что увеличение использования лома украинскими предприятиями также стратегически важно, учитывая необходимость обеспечения дальнейшего сокращения выбросов СО2 в металлургии.

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"Согласно информации, предоставленной Министерством экономики Украины, проект Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией предусматривает четкое разграничение товаропотоков между ввозимыми Турцией в режиме переработки (т.е. без пошлин) и для потребления на внутреннем рынке, сохраняющем за Украиной право применять экспортные пошлины на металлолом, а также предусматривает, что Турция частично открывает свой внутренний рынок для металлопродукции из Украины.

В Ассоциации напоминают: украинская металлургическая отрасль экспортоориентирована, около 80% продукции отгружается на экспорт. В 2020 году экспорт металлопродукции из Украины составил 18,5 млн тонн, на сумму свыше 7,6 млрд долларов. При этом на Турцию пришлось 12,1% экспорта (2,38 млн тонн).

Поэтому промышленники призывают президента Зеленского помочь тому, чтобы Соглашение о свободной торговле с Турецкой Республикой было подписано в ближайшее время с учетом указанных выше особенностей относительно металлопродукции и металлолома..