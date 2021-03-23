Жмак стал жертвой борьбы между группами в окружении президента, – Омелян

Увольнение Владимира Жмака с должности руководителя "Укрзалізниці" связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Минтрансу.

"По моему глубокому убеждению, увольнение Владимира Жмака связано с борьбой за потоки. Одна группа в команде президента Зеленского решила перебрать контроль у другой. Сейчас происходит вытеснение команды Андрея Ермака и Сергея Шефира в пользу команды Кирилла Тимошенко",- сказал Омелян.

По мнению экс-министра, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко смог убедить Владимира Зеленского в собственной способности обеспечить результат, похожий на результаты проекта "Большого строительства".

Омелян также напомнил, что в начале года Владимир Жмак публично оценил состояние "Укрзалізниці" как катастрофическое, и не исключил, что министру мешали изменить эту ситуацию и запустить реформу компании.

"Я считаю большим достижением то, что в январе сам Владимир Жмак назвал состояние УЗ катастрофическим. Он откровенно вслух назвал то, что раньше называли победами", - сказал Омелян.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака после того, как за его отставку единогласно проголосовал наблюдательный совет "Укрзалізниці". Перед этим Наблюдательный совет заблокировала реформу по европейскому образцу, которую начал Жмак он планировал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

Экономист Борис Кушнирук заявил, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзалізницю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя результаты работы парламентской следственной комиссии по "Укрзалізниці" , заявил, что членам Наблюдательного совета выплачивают огромные зарплаты при полном отсутствии результатов работы. Ведь на сегодня компания не имеет даже программы реформ и механизма вывода компании из кризиса.