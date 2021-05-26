Зеркаль ушла из 'Нафтогаза' и раскрыла реальную ситуацию с 'Северным потоком-2'

Советник главы правления НАК "Нафтогаз" Елена Зеркаль покинула госкомпанию. Такое решение она приняла после увольнения руководителя предприятия Андрея Коболева и назначения на его место Юрия Витренко.

Об этом она сообщила изданию НВ Бізнес, добавив, что "назад пути нет", так как трудовая книжка уже у нее на руках. При этом она обозначила, как может отразиться на украинскую экономику введение в эксплуатацию газовой магистрали "Северный поток – 2".

"Работа "Нафтогаза" в объединении всех, кто защищал интересы Украины в топливной отрасли, позволило получить отсрочку запуска "Северного потока-2" более чем на год и сохранило нашей странен почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто и, правильно действуя в этом направлении, украинское руководство во главе с президентом может в определенной степени снизить потенциальные потери государства", – пояснила экс-чиновница.

Елена Зеркаль пришла в НАК в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел Нафтогаза Украины в спорах с ОАО "Газпром" (Россия) и в делах против Российской Федерации.

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