Зеркаль ушла из "Нафтогаза" и раскрыла реальную ситуацию с "Северным потоком-2"
Советник главы правления НАК "Нафтогаз" Елена Зеркаль покинула госкомпанию. Такое решение она приняла после увольнения руководителя предприятия Андрея Коболева и назначения на его место Юрия Витренко.
Об этом она сообщила изданию НВ Бізнес, добавив, что "назад пути нет", так как трудовая книжка уже у нее на руках. При этом она обозначила, как может отразиться на украинскую экономику введение в эксплуатацию газовой магистрали "Северный поток – 2".
"Работа "Нафтогаза" в объединении всех, кто защищал интересы Украины в топливной отрасли, позволило получить отсрочку запуска "Северного потока-2" более чем на год и сохранило нашей странен почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто и, правильно действуя в этом направлении, украинское руководство во главе с президентом может в определенной степени снизить потенциальные потери государства", – пояснила экс-чиновница.
Елена Зеркаль пришла в НАК в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел Нафтогаза Украины в спорах с ОАО "Газпром" (Россия) и в делах против Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
группа НАК "Нафтогаз" получила чистый убыток в 19 млрд грн в 2020 году. Это превысило сумму ожидаемого убытка на 7 млрд грн.
28 апреля Кабмин уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, преемник был назначен в тот же день.
Позднее Коболев назвал такое решение правительства нелегитимным и пригрозил на обжалование его в суде.