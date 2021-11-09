Определила ли Украина свои настоящие приоритеты в Green Deal ?

Очевиден тот факт, что Украина до сих пор не готова к масштабной экотрансформации. Сейчас задискутировано большинство реформ.

Внедрение Директивы 2010/75/ЕС Европейского Парламента и Совета от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах (интегрированное предотвращение и контроль загрязнения) (далее - Директива 2010/75/ЕС) является обязательством Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

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Предполагается, что интегрированное разрешение устранит проблему покомпонентного подхода к регулированию воздействия на окружающую среду и позволит учитывать кумулятивное воздействие, оказываемое предприятием на окружающую среду, в т.ч. и относительно эффективного потребления энергии и сырья, условий вывода из эксплуатации и восстановлением территории промышленной площадки в безопасное экологическое состояние.

Однако этот процесс проходит достаточно сложный, длительный и противоречивый период. Предыдущие попытки урегулировать данный вопрос завершились отклонением законопроекта №4167.

Напомню, предыдущий "окружной" день в ВР показал:

Страна через инструмент депутатского корпуса, несмотря на материальную и моральную поддержку ЕС, не изъявляет желания формировать систему устойчивого и рационального использования природных ресурсов, применять лучшие технологии.

Проект №4167 стал разочарованием и был отклонен, а пока разрабатывают новые, страна теряет поддержку европейских партнеров.

Одиночные, точечные, бессистемные изменения, за которые проголосовано, не выводят Украину на новый уровень природопользования.

Голосования по Проекту Закона "О государственном экологическом контроле №3091" по упрощенной процедуре, без официально опубликованного доработанного текста и без учета позиций представителей бизнеса и экспертной среды, является доказательством формального подхода к реформированию и создания предпосылок для еще большего дисбаланса системы.

А при отсутствии системного подхода, достижение целей экологического контроля – создание четкого и понятного порядка гарантирования статей 13, 16, 50, 66 Конституции Украины и достижения устойчивого развития, – является призрачным и недостижимым.

Отсутствие видимых реформ и предварительное неприятие законопроектов было связано с тем, что большинство из них имеют правильную цель, но не предусматривают механизмов, направленных на реальную реализацию реформы, не учитывают национальные реалии и не содержат переходного периода для их внедрения – как со стороны государства, так и со стороны бизнес сообщества.

Любое нормативное регулирование требует взвешенных и последовательных решений, рождающихся в диалоге, консультировании с экспертным сообществом, ассоциациями и в операционном режиме работы над проектами. Диалог – основа успеха!

Отсутствие соответствующего нормативного регулирования, отсутствие введения Директивы 2010/75/ЕС не освобождает Украину от выполнения принятых обязательств.

Как следствие, в сентябре зарегистрированы три законопроекта, направленных на внедрение Директивы 2010/75/ЕС:

Проект Закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения (№ 6004 от 07.09.2021) Проект Закона о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021 (альтернативный)) Проект Закона об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (№ 6004-2 от 22.09.2021 (альтернативный)).

Создается стойкое впечатление, что все действия народных избранников нацелены не на реальные реформы, а на продуцирование законодательного спама, потому что некоторые из инициатив – это просто копи-пейст на старый проект №4167, который трижды был провален в Раде. А другие – сосредотачиваются на популистских лозунгах, не имеющих инструментария реализации. Буквально "за все хорошее, против всего плохого", цинично используя "конституционные права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду". Благими намерениями снова заговариваются реформы.

А между тем утрачиваются годы и возможности для реальных изменений, отток украинского трудового потенциала за границу, ради которого, по сути, все внедряется.

Во всех крайне важных законопроектах, направленных на имплементацию и аппроксимацию всех природоохранных окружающих директив должно быть:

1) отражен прагматический подход к переходу на новые экологические нормы

2) отсутствовать жесткая привязка к европейским нормам (Украина не является стороной переговоров при их определении)

3) предоставлены более прозрачные механизмы реализации

4) прогнозируемость реформ для всех субъектов взаимодействия.

Из указанных проектов альтернативный Проект Закона о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающий в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021) больше других отвечает указанным критериям, поскольку предусматривает:

- Совместные действия как государства по созданию необходимых условий для внедрения наилучших доступных технологий, так и хозяйствующих субъектов по выполнению этих условий

- ОБЩИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД внедрения как для государства, так и для бизнеса с привязкой, в т.ч. к экономическим показателям и возможностям государства.

Залогом успеха реализации любой реформы есть ее приемлемость и готовность внедрять именно теми субъектами, к которым такая реформа относится. Поэтому заработать может только тот проект, над которым РЕАЛЬНО велась работа с теми, кто будет эти законы выполнять.