Зеленский заверил, что население будет обеспечено газом по стабильной цене. Видео

Тарифы на газ для населения в Украине останутся стабильными после начала отопительного сезона. Цена не будет расти благодаря фиксированному годовому плану от "Нафтогаза".

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский интервью телеканалу ICTV, которое транслировалось в понедельник, 18 октября на Youtube. По его словам, власть позаботилась об этом заранее (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Политик подчеркнул, несмотря на газовый дефицит в Европе, в Украине газа для потребителей достаточно.

"На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей. Несмотря на тот газовый дефицит, который возник по понятным причинам в Европе, у нас достаточно по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими", – подчеркнул Зеленский, добавив, что цена на электроэнергию в нашей стране осталась на том уровне, на котором была до отопительного сезона.

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Президент заверил: технические вопросы, возникшие в некоторых регионах, будут решены. Он напомнил, что 30 сентября был подписан Меморандум между правительством, НАК "Нафтогаз Украины" и представителями местной власти о неповышении тарифов.

"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа. – Ред.). Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат – не могу сказать, что по желаемой цене – но в любом случае это будет нормальная цена", – сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что в Украине достаточно газа, чтобы целиком обеспечить коммунальные нужды украинского населения на протяжении отопительного сезона.