Зеленский: прибыльные грузовые перевозки УЗ дотируют убыточные пассажирские

Компания "Укрзалізниця" - многолетний банкрот, где за счет грузовых перевозок дотируются убыточные пассажирские. Поэтому нужно менять не только руководство УЗ, но и руководителей всех звеньев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

"Вы знаете, есть направление "карго" (грузовые перевозки – ред.), есть пассажирские. Мы понимаем, что билеты на поезда на пассажирские не могут стоить так мало, как говорит руководство. Поэтому есть дотации - для того, чтобы это действительно очень сильно влияло на цену ", - пояснил президент.

По его словам, банкротство УЗ связано прежде всего с большим количеством кредитов, взятых под высокие проценты, и неспособностью руководства навести порядок в работе компании.

"УЗ имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Просто сотни! Они брали кредиты до меня, при мне этого не было – 100, 200, 300 млн. долларов под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная "прокладка" , которая идет между банком и УЗ. Поэтому одна из причин банкротства УЗ – из-за того, что накопилось кредитов очень много с высокой ставкой ", - заявил Зеленский.

Он заверил, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство компании, но этого мало.

"Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство УЗ. Но это (неэффективная работа – Ред.) Будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего до низкого. Потому что это отдельная история", - резюмировал президент, добавив, что УЗ необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Напомним, ранее руководителя УЗ Ивана Юрика СМИ обвинили в том, что компания переплачивает на процентах по кредиту. Так, летом компания заявила, что реструктуризировала долг перед российским "Сбербанком", однако информации о процентных ставок Юрик не озвучивал. Реально же ставка по кредиту осталась на уровне в 12%, в то время как реальная рыночная ставка составляла 5% годовых. Таким образом, компания заплатила банку 25 млн долларов процентов вместо 14 млн.

Как известно, в 2020 год "Укрзалізниця" закончила с убытком в 11,9 млрд грн. При этом на грузовых перевозках компания заработала около 70 млдр гривен.