Зеленский поддержал ограничения импорта тока из России и Беларуси, – Бондарь

Президент Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электрической энергии из России и Беларуси и обратился с соответствующим поручением к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом говорится в ответе президента на запрос народного депутата Михаила Бондаря, копию которого нардеп обнародовал в Facebook.

"Поддерживаю предложение об ограничении импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и внедрить комплекс действенных мер", - говорится в ответе президента.

Также Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты решений относительно импорта электроэнергии из России и Беларуси на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано свыше 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь.

Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчук.