Зеленая энергетика сделает Украину энергонезависимой, – министр энергетики США

Украине нужно развивать чистую энергетику, чтобы достичь энергетической независимости и таким образом усилить безопасность государства, считает министер энергетики США Дженнифер Гренголм.

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"Если вы собираетесь отстраивать, давайте будем отстраивать так, чтобы энергосеть была устойчивой и безопасной. И достичь такой энергетической безопасности нужно, конечно, через чистую энергию, и именно это президент Зеленский предложил", - сказала она.

По ее словам, Минэнерго США работает над планами строительства зеленого энергетического будущего для Украины и для украинской экономики, как только война в Украине закончится, на 100% чистую, без выбросов углерода

"И мы хотим работать с Украиной, которая выразила желание сделать это, чтобы предоставить технические дорожные карты, как этого достичь… Так что мы очень стремимся сотрудничать над этой будущей дорожной картой и любой помощью, которую мы можем предоставить, чтобы позволить Украине реализовать свои собственные амбиции", - добавила Гренголм.

По мнению экспертов и инвесторов, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.