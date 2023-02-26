'Зеленая' энергетика помогла уменьшить количество отключений света в Одессе – облэнерго

Одесса смогла получить дополнительную электроэнергию благодаря большому количеству солнечных и ветровых электростанций в области, заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

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"В Одесской области очень много солнечных электростанций. Есть ветровые электростанции и именно эти объекты генерации помогают нам получать дополнительные мегаватт/часы, которые распределяются между клиентами в нашем одесском энергоузле", – сказал он.

Григорьев отметил, что именно в Одессе и Одесском районе ветровое поколение позволяет получать дополнительную электроэнергию при сетевых ограничениях.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.