Заявку Украины на вступление в ЕС принято: процесс начали

Европарламент принял заявку на вступление в ЕС от Украины. Это первый шаг на пути к присоединению в ЕС. Следующий – статус кандидата. Президент Владимир Зеленский во время своего выступления 1 марта заявил о том, что страна платит очень высокую цену за желание стать членом ЕС. Теперь же свое желание должна показать и Европа.

Президент обратился к Европарламенту из Киева, его выступление транслировалось в зале. "Вы знаете, я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, за желание быть равными, такими, как вы, отдаем своих лучших людей. Самых сильных украинцев...Мы часто любим говорить, что мы всех победим. И я рад, что вы уже не только говорите, но и видите это. Мы точно всех победим. Я уверен в этом. Есть такое выражение "украинский выбор – Европа". То, что мы выбрали. И я бы хотел, чтобы и Европа выбрала Украину", – сказал Зеленский.

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Он также отметил, что Киев находится под постоянными обстрелами. Утром Харьков атаковали две крылатые ракеты.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал Россию покинуть Украину, осудил агрессию. "Война, кровь, они сегодня на нашей территории. Владимир Путин предпринял брутальную агрессию в Украине. Он применяет ложь для оправдания этого. Он это делает для того, что люди Украины на Майдане сделали выборы в пользу свободу, демократии. И это не только украинский выбор, под атакой человеческое достоинство. Это политический терроризм", – сказал он.

Ранее премьер Словакии Эдуард Гегер предложил применить особую, новую и сокращенную процедуру. Кроме того, президент Румынии Клаус Йоханнис поддержал инициативу предоставить Украине возможность стать членом ЕС. Политик заявил, что его государство поддержит все санкции против России, а также предоставит помощь Украине, включая военную. Также членство Украины в ЕС поддержали Эстония и Польша.

Об этом говорится в сообщениях президентов Украины Владимира Зеленского и Румынии Клауса Йоханниса в их микроблогах в twitter. "Благодарен Румынии за весомый вклад в обороноспособность нашей страны. Спасибо Клаусу Йоханнису за поддержку членства в Европейском Союзе. Чувствуем политическую и оборонную поддержку наших партнеров", – написал Зеленский.

К слову, в ЕС впервые открыто заявили о том, что хотят принять Украину в свой состав. Более того, президент Польши Анджей Дуда выступил за сокращенную процедуру: предоставить статус кандидата немедленно, затем сразу же начать консультации. Такую идею в целом поддержала и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью Euronews она сказала: "Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна – одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье". Так она ответила на вопрос журналиста о том, что по всему ЕС люди на улицах требуют принять такое решение.

Сейчас такой статус имеют пять стран. Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009-м), Сербия (в 2009-м), Турция (в 1987-м) и Черногория (в 2008-м). То есть это всего лишь шаг на пути к полноценному членству. Переговоры после этого могут продолжаться десятилетиями (как показал опыт Турции).

После получения статуса идут переговоры и консультации. Их задача – определить, что нужно изменить в стране для того, чтобы получить полноценное членство. К примеру, в Турции есть проблемы с правами человека, в Сербии и Албании – с коррупцией.

Если же пойти по сценарию, который предлагает Польша, то вместе с таким статусом можно получить и доступ к Фондам ЕС для преодоления последствий войны с РФ. Также тот факт, что по всему ЕС люди на улицах требуют принять Украину в Евросоюз, может подтолкнуть политиков к более быстрым действиям.