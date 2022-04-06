Запорожсталь частично возобновляет производство

Группа Метинвест частично выводит Запорожсталь из режима горячей консервации. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Согласно дорожной карте по расконсервации производства, Запорожсталь частично вывел из режима горячей консервации аглофабрику, запущено три из шести агломашин по производству агломерата, в доменном цехе вошли в работу на пониженных параметрах две из четырех доменных печей – домны № 3 и 4. производства присутствовали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин, а также народные депутаты Украины.

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"Верим в Украину и знаем, в чем сегодня нуждается государство – возрождение национальной экономики. Постепенно возобновляем производство и делаем все необходимое для того, чтобы заработать на полную мощность. В Запорожье уже частично восстановлены производственные процессы на Запорожкоксе, Запорожогнеупоре и ЗЛМЗ. жизнь. Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – отметил генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Для обеспечения стабильности производственного процесса работают транспортные, энергетические, инжиниринговые и другие вспомогательные подразделения комбината. Постепенно с получением на доменных печах чугуна в работу будут введены следующие звенья производственной цепи: сталеплавильная печь, стан-слябинг-1150, прокатные станы цеха горячей и холодной прокатки.

Рабочие смены для работников Запорожстали скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом.

Напомним, со 2 марта в связи с обострением военных действий в регионе Группа Метинвест перевела часть оборудования комбината Запорожсталь в режим горячей консервации. В то же время развернут координационный хаб гуманитарной помощи для пострадавших в результате военных действий. Волонтеры запорожских предприятий Метинвеста принимают, сортируют и отправляют гуманитарную помощь от штаба "Спасаем жизнь", созданного Метинвестом и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, людям, пострадавшим в результате военных действий. Также Центр координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье занимается созданием условий для принятия вынужденных переселенцев из украинских городов, наиболее пострадавших от военной агрессии России.