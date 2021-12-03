Заплатил вдвойне. 'Оператор ГТС' потратил 25 млн грн на форменную одежду

2 апреля 2021 года "Оператор газотраспортной системы Украины" объявил тендер в системе Prozorro на закупку форменной рабочей зимней одежды. Ожидаемая стоимость контракта - 50 374 671,34 грн.

По результатам тендера Оператор ГТСУ переплатил за форменную одежду минимум вдвое, несмотря на наличие более выгодных предложений. Об этом свидетельствуют открытые данные государственных тендеров, опубликованные в системе Prozorro.

В частности, "Оператор ГТС Украины" должен закупить:

- костюмы мужские зимние рабочие (З Ми Ву Нм То Эс Тн), 05-03 тип А) в количестве 876 штук;

- костюмы мужские зимние рабочие (З Ми Ву Нм Тн), 05-01 тип А) в количестве 8 056 штук;

Видео дня

- костюмы женские зимние рабочие (З Ми Ву Нм Тн), 07-01 тип А) в количестве 614 штук;

- костюмы женские зимние ИТП (З Ми Ву Нм Тн), 08-01 тип А) в количестве 392 штук;

- костюмы мужские зимние ИТП (З Ми Ву Нм Тн), 06-01) в количестве 2686 штук.

При этом, как показывает информация Clarity Project, тендер был настолько интересен, что некоторые юридические лица оказались связаны между собой. В частности, речь идет об ООО "МИК" и ООО "ПРОМ. СТАНДАРТ". Модуль Clarity показал сразу три связи между этими двумя компаниями: один и тот же человек по фамилии Коваленко (Коваленко I. O.), один и тот же адрес электронной почты tender_tusson@ukr.net, один и тот же номер телефона 380974838195.

6 июня 2021 года предложение одного из участников - ООО "Легпроминтекс" - было отклонено. На следующий день представители "Легпроминтекс" подали жалобу в постоянно действующую админкомиссию Антимонопольного комитета о нарушении ООО "Оператор ГТС Украины" порядка проведения процедуры открытых торгов. В своей жалобе представители компании заявили, что "Легпроминтекс" является производителем спецодежды и имеет все необходимые мощности, оборудование и специалистов для выполнения заказов "ОГТСУ". Они указали, что их предложение отклонили, в то время как допустили ряд других компаний, что показалось им дискриминационным. Жалобу удовлетворили и указанные в ней фирмы, включая ООО "ПРОМ. СТАНДАРТ", отстранили от аукциона.

Всего к аукциону допустили восемь компаний, все восемь объявили победителями и заключили с ними рамочный договор.

Так, в частности, победителями аукциона в порядке возрастания ценового предложения (без НДС) стали: ООО "УМТК ТРЕЙД" (с аномально низким предложением в 23 354 160 грн); ООО "ЗАСОБИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАХИСТУ" (25 783 676,10 грн); ООО "ПРОФИМЕД ГРУП" (33 337 117,20 грн); ООО "СПЕЦТОРГ ТРЕЙД" (36 473 185 грн); ООО "КВЕРТ-МЕДИА" (45 665 596,50 грн); ООО "СМАРТ ФАБРИКС" (45 987 180 грн); ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХАРЬКОВ" (48 863 431,15 грн) и вышеупомянутое ООО "МИК" с предложением в 49 млн грн ровно. Что любопытно, ни одна из фирм не изменила своего первичного предложения.

Благодаря рамочному соглашению между ООО "Оператор ГТС Украины" и восемью победителю аукциона стали известны цены за единицу продукции. Так, в частности, женский зимний костюм ИТП дешевле всех предлагало ООО "ЗАСОБИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАХИСТУ" - за 1905 грн без НДС. Костюм мужской ИТП - та же компания, за 2238,35 грн. Костюм женский зимний рабочий - также они, за 1930 грн. Костюм мужской зимний рабочий (З Ми Ву Нм Тн) - ООО "УМТК ТРЕЙД" за 1050,5 грн. Костюм мужской зимний рабочий (З Ми Ву Нм То Эс Тн) - также ООО "УМТК ТРЕЙД" за 2107 грн.

При этом, несмотря на наличие более дешевых предложений, первый контракт на закупку на сумму 24 507 406 грн без НДС ООО "Оператор ГТС" заключил с ООО "МИК", который изначально предложил самую высокую цену за полный контракт - 49 млн грн.

Согласно тексту этого контракта, ООО "МИК" обязуется поставить:

- 198 женских зимних костюмов ИТП по цене за единицу 3703 грн без НДС (общая сумма 733 194 грн);

- 1343 мужских зимних костюма ИТП по цене за единицу 3788,05 грн (общая сумма 5 087 351 грн);

- 307 женских зимних рабочих костюмов по цене за единицу 3785,05 грн (общая сумма 1 162 010,35 грн);

- 4028 мужских зимних костюмов (З Ми Ву Нм Тн) по цене за единицу 3842,3 грн (общая сумма 15 476 784,4 грн);

- 438 мужских зимних костюмов (З Ми Ву Нм То Эс Тн) по цене за единицу 4675,95 грн (общая сумма 2 048 066,1 грн).

Общая стоимость контракта с НДС - 29 408 887,2 грн.

Также в распоряжении нашего издания оказались рыночные предложения украинских производителей, которые не участвовали в данном конкретном тендере, однако при этом поставляют или поставляли зимнюю форменную одежду аналогичным "Оператору ГТС" компаниям.

Согласно их ценовым предложениям, зимние костюмы обходятся от 2200 до 2700 грн, в зависимости от спецификаций, что минимум на тысячу гривен дешевле, чем закупила украинская государственная компания. Таким образом, верно выбирая поставщика, можно было сэкономить от трети до половины стоимости тендера. Вместо этого, как видно из закупок "ОГТСУ", госкомпания отдает предпочтение компаниям, относительно которых возникают сомнения у модулей проверки закупок и которые продают свою продукцию по явно завышенным ценам.