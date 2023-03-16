Замкнутый круг неплатежей на энергорынке мешает ремонту оборудования, – ассоциация

Облэнерго нужно проводить плановые ремонты, закупать новое оборудование и реализовывать собственные инвестиционные программы, но большое количество неплатежей усложняет это.

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Об этом заявил руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности (АЭЭ) и энергосбережение Александр Голиздра.

По его словам, низкие тарифы для населения всегда компенсировались за счет высоких тарифов для бизнеса. Однако в 2022 году в результате потребления электроэнергии промышленностью серьезно снизилось не только в прифронтовых регионах, но и в тылу.

В частности, в Черкасской области промышленное потребление снизилось на 18%, а на прифронтовой Николаевщине - на 50%. Голиздра подчеркнул, что расходы операторов систем распределения в этих областях остались такими же высокими, как были ранее. Каждому из них нужно проводить плановые ремонты, закупать новое оборудование и реализовывать собственные инвестиционные программы, которые стоят немалых денег.

Он добавил, что на рынке электроэнергии сформировался замкнутый круг неплатежей, когда предприятия не могут рассчитаться с поставщиками электроэнергии, ОСР не могут рассчитаться с "Укрэнерго", а "Укрэнерго" не может рассчитаться с инвесторами в "зеленую генерацию".

"Нужно отходить от практики социализма и перекрестного субсидирования и двигаться в сторону Европейского союза", - подытожил Голиздра.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что в Украине могут отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии. По его словам, это позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.