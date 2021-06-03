Заместитель главы ФГИУ Кудин: приватизация – лучший инструмент деолигархизации

Фонд госимущества до конца 2021 года планирует провести аукционы большой приватизации по таким объектам как ОГХК, "Большевик", "Президент отель". Именно приватизация является лучшим инструментом деолигархизации и искоренения коррупции из госпредприятий.

Такое мнение высказал заместитель председателя Фонда госимущества Денис Кудин в интервью порталу "Левый берег".

"Основной рецепт деолигархизации на госпредприятиях – это регулярная, частая смена менеджмента, потому что влиятельные люди расставляют там нужных им людей. На сегодня сказать, что полностью преодолено влияние олигархов, сложно. Но эту систему строили 30 лет, в один день ее преодолеть трудно. Обрезаются связи, разрушаются схемы, а интенсивная смена менеджмента не позволяет этим схемам возникнуть и прорасти. А если одним словом, то лучший способ деолигархизации – это приватизация. Нет коррупции на тех предприятиях, которые перешли из государственного сектора в частный. Государство как сильный игрок взимает налоги и регулирует правила, для того, чтобы бизнес конкурировал честно. А конкуренция – это лучший толчок опять же к экономическому росту", – считает Кудин.

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Частный сектор, по мнению Кудина, является более гибким и эффективным по сравнению с государственным.

"Приватизация – это создание условий для экономического развития. С одной стороны, из-за искоренение коррупции, второе – государство не инвестирует в свои активы. Государство не ремонтирует, не вкладывает в маркетинг, бюджеты согласовать трудно. А частный бизнес делает все, что даст прибыль. У него есть гибкость, скорость, эффективность", – сказал он.

На приватизацию этого года будут выставлены такие объекты как ОГХК, киевский завод "Большевик" и "Президент отель".

"По большой приватизации – продажа 5-6 лотов как раз и позволит нам полностью выполнить этот план поступлений [12 млрд грн]. По ОГХК цена вырастет на десятки процентов. То есть это значительное увеличение. И вообще мы рассчитываем, что это будет самая приватизации последнего времени. По сути, мы ожидаем, что будет самая большая приватизация со времен "Криворожстали". Большой интерес со стороны мирового рынка титана к этому предприятию. И мы очень рассчитываем, что все произойдет максимально качественно и уже этим летом мы сможем отчитаться о полученном результате", – сказал Кудин.

Также он сказал, что все, кто живет в Киеве знают, что "Большевик" – последние 20 лет это такое пятно на Шулявке, которое видят все киевляне, а нужно, чтобы это стало местом экономического развития. В ФГИ рассчитывают, что цена будет от миллиарда гривен за этот лот.

"Президент отель" – так же есть большие ожидания от его продажи, хотя там есть договор аренды до 2034 года, и это обременение, поскольку этот договор заключен очень давно, в 2004 году, за очень малые деньги. Мы сегодня как ФГИ ведем судебные дело о расторжении этого договора, но судебная волокита занимает много времени. Посмотрим, как мы будем двигаться, актив интересен, и с точки зрения развлекательного бизнеса, рестораны, бары, казино, и с точки зрения конференц-сервиса, там одни из самых выставочных площадей, там номерной фонд – 370 номеров. Это очень интересный объект", – заявил Кудин.

Весной Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации.