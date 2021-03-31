Закупка тока в России и Беларуси уничтожает энергосистему для обогащения владельцев ферросплавных заводов, – экономист

Импорт электроэнергии из России и Беларуси разрушает украинскую энергосистему ради обогащения владельцев нескольких ферросплавных заводов.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Это как раз история о том, каким образом интересы отдельных олигархов становятся важнее интересов страны. Очевидно, что не секрет, что это делают два человека, которые имеют ферросплавные заводы в собственности, которым выгодно покупать дешевую электроэнергию в России, несмотря на то, что это ударяет по стабильности украинской энергосистемы, и системно ударяет ", - заявил экономист в эфире телеканала" Украина24 ".

Кроме того, решение властей открыть импорт вопреки просьбам союзников Украины в странах Балтии ставит под угрозу дальнейшее доверие международного сообщества к политическому руководству страны.

"Мы пообещали им публично, президент Зеленский пообещал, было бы обращение к правительству. И после этого мы как ничего не бывало продолжаем ее покупать. Я бы по этому поводу говорил, что как можно относиться к Украине, к руководству нашего государства, если они дают обещания, глядя в глаза, и затем буквально через несколько дней после того эти обещания выбрасывают в помойку ", - отметил экономист.

Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.