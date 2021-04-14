Законопроект об экоинспекции не решает проблем с окружающей средой, – экологи

Законопроект об экоконтроле (№3091) чрезмерно расширяет полномочия экоинспекции, что может привести к увеличению коррупции в экосфере и усилению давления на бизнес, поэтому нуждается в доработке.

Об этом рассказали экологи в комментарии "Сегодня". По словам президента Профессиональной ассоциации экологов Людмилы Цыганок, законопроект наделяет экоинспекторов необоснованно широкими полномочиями, что несет в себе коррупционные риски. При этом какая-либо ответственность за злоупотребления со стороны инспектора не предусмотрена.

"В условиях тотальной коррупции, которая существует сейчас в сфере экологии, это ключевой риск, на наш взгляд. И мы опасаемся, что коррупция в экологической системе никуда не денется, а будет процветать и дальше. Если не будут предусмотрены предохранители, мы получим очередной меч, занесенный над экономикой, а окружающая среда от этого никак не выиграет", – сказала Цыганок.

В свою очередь народный депутат Сергей Шахов подчеркнул: принятие законопроекта в предложенной редакции и предоставление экоинспекции избыточных прав приведет к усилению давления на бизнес и способно дестабилизировать работу промышленных предприятий.

"Новый закон и реформирование экологической отрасли крайне необходимы. Но надо очень внимательно подходить к этому вопросу. Ведь государственный природоохранный контроль за много лет полностью себя дискредитировал и погряз в коррупции. Надо не допустить такого, чтобы экоинспекция имела неограниченные возможности для давления на бизнес. Надо проконтролировать, чтобы проведение проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле, не приводило к остановке промышленности", – подчеркнул Шахов.

Ранее президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроекте об экологическом контроле (№3091), могут привести к остановке промышленности, т.к. условия проверок дают неограниченные возможности экоинспекторам для давления на бизнес.

В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что принятие законопроекта об экологическом контроле может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.